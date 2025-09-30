Jason Kidd calme le jeu pour Kyrie Irving

Un peu à l'image de Jayson Tatum, qu’on a récemment revu, ballon en main, enchaîner les séances d'entraînement et continuer d'avancer dans le droit chemin après sa rupture du tendon d'Achille, les fans des Mavs ont pu se réjouir de revoir Kyrie Irving à l’œuvre. Le meneur de Dallas a en effet été aperçu en train de prendre des tirs, et il n'en fallait pas plus pour que la machine médiatique s'emballe, espérant un retour prématuré du joueur, qui est pourtant encore bien loin d'être à nouveau à 100%, après sa rupture d’un ligament croisé du genou contractée en mars.

Jason Kidd a donc profité du ‘media day' de la franchise texane pour calmer l'euphorie ambiante, rappelant que ce n'était pas aider le joueur que d'espérer son retour plus tôt que prévu.

« Est-ce qu'on peut simplement s'abstenir de dire qu'il est en avance sur le calendrier parce que nous le voyons prendre des tirs ? », s'est-il agacé. « C'est une mauvaise information. Je vous donne simplement la réponse aux évaluations. Il se porte plutôt bien, comme nous pouvons le voir, mais il n'est pas en avance, alors ne disons pas cela. C'est injuste pour lui et pour les Mavs, car ce n'est pas vrai. Est-il dans les temps ? Il semblerait que oui. »

Pas de « timing » parfait

Affirmant que Kyrie Irving est dans les temps, sans qu'une chronologie n'ait été établie ? Jason Kidd est habile : donner une date précise ajouterait un poids et une pression inutiles sur les épaules du joueur. Le plus important à ce stade, c'est que le meneur avance chaque jour dans le bon sens tout en gardant le moral au beau fixe, ce qui semble être le cas, comme l'intéressé l'a confirmé quelques minutes après le passage de J-Kidd à la tribune.

« Je suis dans les temps, les gars », a-t-il lancé avec un sourire, refusant à son tour de se fixer une date de retour. « Je préfère laisser les choses telles qu'elles sont, jouer chaque jour et repousser mes limites au maximum. »

Kyrie Irving a révélé puiser sa force dans ce que Damian Lillard appelait les « petites victoires du quotidien », et aussi à travers les épreuves que d'autres superstars de la ligue traversent comme lui, que ce soit Jayson Tatum, Tyrese Haliburton ou d'anciens joueurs également passés par là.

« Émotionnellement, ce sont les montagnes russes, juste parce qu'il y a de bons jours, où tu progresses, et d'autres où tu veux repousser ton corps jusqu'à une certaine limite… et tu ne peux pas. J'ai dû passer par là, mais ça a été une bonne expérience jusqu'à présent, puisque j'ai pu entrer en contact avec d'autres joueurs qui ont subi une blessure similaire ou de gros traumatismes », a-t-il ajouté. « Certains passent par le même chemin de guérison que moi. On a vu quelques stars se blesser de la sorte et mettre fin à leurs saisons, ce qui a beaucoup affecté leurs équipes. On prie toujours les uns pour les autres, on se soutient, on se montre nos progrès. Je crois que chacun essaie de prouver qu'il est un peu comme un alien ou de guérir comme Wolverine, si l'on peut dire. En ce qui me concerne, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est de prendre mon temps, qu'il n'y a pas de timing parfait, de ne pas se comparer aux autres et de prendre du plaisir dans ce processus, ce que j'ai fait. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.