Pendant sa rééducation, Damian Lillard se concentre sur les petites victoires

Quelques jours après Jayson Tatum, aperçu au camp d'entraînement des New England Patriots (NFL) sans botte de protection, c'est à Damian Lillard de se montrer en baskets, dans son camp à Phoenix.

Pour rappel, le meneur de jeu des Blazers s'était lui aussi rompu le tendon d'Achille le 27 avril dernier, avec les Bucks, presque trois semaines avant l'ailier des Celtics et deux mois avant Tyrese Haliburton, lors du Game 7 des Finals.

« Vu le passé et les antécédents, les gens se disent que c'est une bien mauvaise blessure mais on a la science et le reste », rassure l'ancien des Bucks, opéré en mai. « Je ne cours pas, je ne joue pas au basket mais c'est surtout une question d'état d'esprit. »

Damian Lillard insiste ainsi sur les « petites victoires du quotidien ». « Je me lève tous les jours et fais ma rééducation même quand c'est ennuyeux. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça avance mais je continue, je fais de la musculation et du vélo. Tout ce que je peux faire, je le fais. »

Trois mois après son opération, le joueur de Portland est tout de même conscient qu'il fait du chemin, même si c'est très long. « On n'a pas l'impression de beaucoup avancer puis, deux semaines après, on est surpris de marcher normalement. Puis, rien ne change et, deux semaines après, on n'a plus de douleur et la raideur disparaît », se réjouit le All-Star.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.