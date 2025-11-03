Cooper Flagg pénalisé par l’absence de meneur titulaire à Dallas ?

Les soirs d'adresse se suivent et ne ressemblent pas pour Cooper Flagg. Depuis ses débuts dans la Grande Ligue, le premier choix de la Draft 2025 fait le yo-yo dans ses performances. Quelques jours après une sortie propre à 15 points (6/11) et 10 rebonds face aux Pacers, il a ainsi enchaîné avec 16 points et 8 rebonds face aux Pistons, avec un beaucoup moins propre 3/14 aux tirs.

Dans le dernier quart-temps de cette rencontre à Mexico, qui a basculé en faveur de Detroit, c'est toute son équipe qui a déraillé offensivement : seulement 17 points à 4/16 aux tirs, avec 7 ballons perdus. Sur ces 12 minutes, Cooper Flagg n'a marqué que sur lancers-francs (4/4, contre 0/2 dans le jeu).

« C’est une ligue difficile. C’est une période de transition. Évidemment, je n’ai pas rentré beaucoup de tirs ni été aussi efficace que je l’aurais voulu, mais je vais continuer à faire confiance au travail. Je ne m’inquiète de rien. Il faut continuer à être agressif et à croire en ce qu’on fait. Je pense que tout ira bien », affiche le joueur de 18 ans.

Après six matchs, le rookie tourne certes à 13.8 points de moyenne, avec 6.5 rebonds et 3 passes en 32 minutes. Mais ses niveaux d'adresse interrogent : 37.3% dont 28.6% à 3-points. Et lorsqu'il est sur le parquet, les Mavs ne tournent qu'à 98.4 points inscrits sur 100 possessions. Soit l'un des pires « Offensive Rating » de sa formation.

En attendant le retour de Kyrie Irving

Et ce, au sein de la pire menace offensive de ce début de championnat. Avec 104.2 points sur possessions, les Texans affichent l'attaque la moins efficace de la ligue.

Une partie des difficultés du rookie, et donc des Mavs, peut s’expliquer par la situation dans laquelle il a été placé. Jason Kidd a refusé de titulariser un meneur traditionnel cette saison, préférant lui confier à P.J. Washington – 2.8 passes pour… 3 ballons perdus par match – et lui la responsabilité de porter le cuir.

Résultat, il crée plus pour les autres qu'inversement. Sur ses 28 tirs convertis au total, 13 proviennent de passes décisives, 15 non. Malgré ce ratio, son coach reste attaché à cette approche « Point Flagg ». « On joue pour quelque chose de plus grand. Avoir cette expérience dès le début est une bénédiction », estime encore Jason Kidd, qui préfère ainsi continuer à faire sortir son principal créateur, D'Angelo Russell (5 passes), de son banc.

« Cela ne pourra que nous aider dans ce marathon , avoir un autre porteur de balle capable de prendre des décisions quand nous serons au complet », maintient le coach au sujet de son expérimentation avec Cooper Flagg. En attendant le retour de Kyrie Irving pour rééquilibrer ce partage des tâches ?

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.