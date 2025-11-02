Matchs
Stats & Highlights | Les Pistons de Jalen Duren enfoncent les Mavericks à Mexico

Publié le 2/11/2025 à 7:25
Quatrième défaite en six matchs cette saison pour les Mavericks de Cooper Flagg, battus par les Pistons d'un très grand Jalen Duren lors de leur duel à Mexico.

Jalen Duren avec les PistonsMême privés d'Anthony Edwards, les Wolves n'ont pas eu trop de mal à venir à bout des Hornets. Julius Randle (30 points, 7 rebonds, 4 passes) et Miles Bridges (30 points, 8 rebonds, 4 passes) se sont livrés un gros duel mais Minnesota a fait le trou à partir du milieu du troisième quart-temps, grâce à l'impact de Donte DiVincenzo (18 points), Naz Reid (18 points) ou Rudy Gobert (14 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 contres). En face, Moussa Diabaté frôle le double-double (11 points, 9 rebonds) en 19 minutes, alors que Tidjane Salaün ne trouve toujours pas la cible: 2 points à 1/5 dont 0/4 de loin en 11 minutes.

Ça va mieux à Orlando, qui profite de son calendrier pour se rassurer après son début de saison inquiétant. Les Wizards d'Alex Sarr (10 points, 8 rebonds, 3 contres) et Bilal Coulibaly (10 points à 3/10) ont ainsi subi l'impact de Paolo Banchero (28 points, 11 rebonds) et compagnie, n'arrivant pas à atteindre les 100 points.

Grosse bataille à Mexico, où les Pistons de Cade Cunningham (21 points, 18 rebonds) et Jalen Duren (33 points, 10 rebonds) sont finalement venus à bout des Mavericks, portés par D'Angelo Russell (31 points). Malgré son activité générale (16 points, 8 rebonds, 4 passes), Cooper Flagg a encore été très maladroit : 3/14 au shoot !

Milwaukee – Sacramento
Indiana – Golden State
Boston – Houston

Charlotte – Minnesota : 105-122

Charlotte / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 37 10/16 6/11 4/4 0 8 8 4 3 1 1 0 -5 30 36
R. Kalkbrenner 29 2/4 0/0 2/4 3 3 6 0 1 0 1 4 -22 6 11
C. Sexton 20 2/7 0/3 5/5 0 2 2 2 1 0 2 0 -22 9 6
L. Ball 33 7/19 2/8 2/2 1 6 7 8 2 1 3 0 -8 18 19
K. Knueppel 31 1/9 1/8 2/2 0 8 8 2 2 1 3 0 -20 5 5
M. Diabate 19 3/5 0/0 5/6 5 4 9 1 2 0 0 0 +5 11 18
T. Salaun 11 1/5 0/4 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -12 2 -1
T. Mann 23 6/15 2/7 2/2 0 1 1 5 3 1 1 0 -4 16 13
S. James 27 2/3 2/2 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 +11 8 9
L. McNeeley 10 0/3 0/2 0/0 1 0 1 0 0 0 2 0 -8 0 -4
Minnesota / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 32 12/19 3/6 3/3 1 6 7 4 2 1 2 0 +8 30 33
J. McDaniels 32 6/10 2/2 0/0 0 4 4 6 6 0 3 0 +5 14 17
R. Gobert 35 6/9 0/0 2/3 3 12 15 5 0 2 1 2 +31 14 33
M. Conley 29 3/6 2/3 2/2 0 3 3 6 4 1 1 0 +18 10 16
D. DiVincenzo 31 6/14 5/12 1/2 0 3 3 4 2 1 0 0 +12 18 17
J. Beringer 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Reid 22 7/13 3/5 1/2 0 3 3 1 4 0 1 0 0 18 14
J. Clark 19 3/6 0/3 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 +19 6 5
J. Juzang 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
T. Shannon Jr. 12 0/1 0/1 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -10 2 2
B. Hyland 10 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -2 3 3
R. Dillingham 16 2/5 0/0 0/0 0 0 0 4 1 2 2 0 +4 4 5

Washington – Orlando : 94-125

Washington / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Middleton 20 2/4 2/2 0/2 1 2 3 2 2 0 1 1 -21 6 7
K. George 24 8/12 1/2 0/0 0 3 3 1 5 0 4 1 -8 17 14
A. Sarr 28 4/8 0/0 2/4 2 6 8 2 1 0 2 3 -17 10 15
C. McCollum 22 5/12 3/4 0/0 1 4 5 1 2 2 3 0 -20 13 11
B. Coulibaly 27 3/10 0/2 4/6 1 1 2 4 3 1 0 1 -18 10 9
A. Gill 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -7 0 0
M. Bagley III 15 4/7 0/1 0/0 3 0 3 3 3 0 0 1 -7 8 12
C. Kispert 15 1/5 0/3 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -7 2 -3
J. Champagnie 5 1/3 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -7 2 3
T. Vukcevic 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7 0 -3
C. Whitmore 16 3/7 2/3 0/2 0 2 2 0 2 2 0 0 -4 8 6
B. Carrington 22 3/9 1/3 0/0 0 4 4 5 1 1 3 0 -5 7 8
W. Riley 6 1/3 0/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -9 2 3
AJ Johnson 6 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -9 2 1
T. Johnson 25 3/12 0/5 1/1 0 3 3 0 0 1 2 2 -9 7 2
Orlando / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Banchero 26 9/15 3/6 7/7 1 10 11 4 2 0 3 2 +19 28 36
F. Wagner 31 8/19 2/5 7/7 3 3 6 6 1 3 1 0 +24 25 28
W. Carter Jr. 28 7/10 2/3 0/0 2 10 12 0 5 0 2 2 +26 16 25
D. Bane 20 2/6 1/3 0/0 0 0 0 5 3 2 0 0 +17 5 8
J. Suggs 19 3/10 0/7 0/0 0 2 2 5 1 5 3 0 +22 6 8
J. Isaac 16 2/3 1/1 3/6 0 6 6 0 1 0 1 0 +3 8 9
T. da Silva 22 1/5 0/2 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 +9 2 1
N. Penda 7 1/2 1/1 0/0 0 2 2 3 0 1 1 2 +7 3 9
G. Bitadze 20 7/8 1/2 0/0 1 5 6 0 0 1 0 3 +5 15 24
T. Jones 15 3/4 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 +4 6 8
A. Black 25 3/6 0/2 2/2 0 2 2 5 1 0 3 1 +1 8 10
J. Howard 6 1/3 1/3 0/0 1 0 1 2 0 0 0 0 +9 3 4
J. Richardson 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +9 0 0

Detroit – Dallas : 122-110

Detroit / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Harris 36 3/12 1/5 4/5 0 6 6 1 3 0 1 0 +8 11 7
D. Robinson 34 6/11 3/6 3/3 1 5 6 1 1 0 0 0 +19 18 20
J. Duren 29 13/16 0/0 7/8 5 5 10 2 5 1 0 1 +28 33 43
C. Cunningham 37 7/16 2/4 5/8 0 6 6 18 3 3 1 0 +11 21 35
A. Thompson 28 6/12 1/2 2/6 3 4 7 1 1 2 2 0 +8 15 13
I. Stewart 25 4/7 0/2 2/4 2 2 4 1 3 0 0 2 -13 10 12
R. Holland II 18 1/5 0/2 0/0 3 2 5 2 3 2 2 0 -13 2 5
J. Green 14 3/6 1/2 0/0 0 2 2 1 0 2 0 1 +12 7 10
C. LeVert 18 2/6 1/1 0/0 0 1 1 2 3 0 1 0 -2 5 3
C. Lanier 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0
Dallas / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 17 2/3 0/0 3/3 1 3 4 3 4 0 0 0 +1 7 13
P.J. Washington 36 3/13 0/6 0/0 0 5 5 5 2 0 2 3 -4 6 7
C. Flagg 34 3/14 2/6 8/8 2 6 8 4 4 1 1 0 -12 16 17
K. Thompson 20 4/9 3/7 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 -21 11 10
M. Christie 33 5/9 2/5 1/2 0 6 6 5 2 0 1 0 -7 13 18
D. Powell 19 1/1 0/0 3/3 3 3 6 1 5 0 2 0 +2 5 10
C. Martin 12 0/2 0/1 2/2 0 2 2 1 2 0 0 0 +1 2 3
N. Marshall 23 3/5 1/3 0/0 0 2 2 0 1 1 2 0 -21 7 6
D. Russell 30 10/17 7/13 4/5 1 6 7 3 3 0 4 0 -1 31 29
B. Williams 17 3/7 1/4 5/8 0 0 0 0 2 1 3 0 +2 12 3

Par Dimitri Kucharczyk
