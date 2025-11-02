Stats & Highlights | Les Pistons de Jalen Duren enfoncent les Mavericks à Mexico

Même privés d'Anthony Edwards, les Wolves n'ont pas eu trop de mal à venir à bout des Hornets. Julius Randle (30 points, 7 rebonds, 4 passes) et Miles Bridges (30 points, 8 rebonds, 4 passes) se sont livrés un gros duel mais Minnesota a fait le trou à partir du milieu du troisième quart-temps, grâce à l'impact de Donte DiVincenzo (18 points), Naz Reid (18 points) ou Rudy Gobert (14 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 contres). En face, Moussa Diabaté frôle le double-double (11 points, 9 rebonds) en 19 minutes, alors que Tidjane Salaün ne trouve toujours pas la cible: 2 points à 1/5 dont 0/4 de loin en 11 minutes.

Ça va mieux à Orlando, qui profite de son calendrier pour se rassurer après son début de saison inquiétant. Les Wizards d'Alex Sarr (10 points, 8 rebonds, 3 contres) et Bilal Coulibaly (10 points à 3/10) ont ainsi subi l'impact de Paolo Banchero (28 points, 11 rebonds) et compagnie, n'arrivant pas à atteindre les 100 points.

Grosse bataille à Mexico, où les Pistons de Cade Cunningham (21 points, 18 rebonds) et Jalen Duren (33 points, 10 rebonds) sont finalement venus à bout des Mavericks, portés par D'Angelo Russell (31 points). Malgré son activité générale (16 points, 8 rebonds, 4 passes), Cooper Flagg a encore été très maladroit : 3/14 au shoot !

