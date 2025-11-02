À Milwaukee, les Kings s’offrent leur premier succès à l’extérieur

Première victoire à l'extérieur de la saison pour Sacramento, récompensé pour son match plein à Milwaukee. Tour à tour, Dennis Schröder (24 points, 7 passes), DeMar DeRozan (29 points), Zach LaVine (31 points) et Domantas Sabonis (24 points, 13 rebonds, 6 passes) ont permis aux Kings de prendre le dessus sur les troupes de Giannis Antetokounmpo (26 points, 11 rebonds, 8 passes) et de conserver un avantage suffisant jusqu'à la fin.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Bucks, auteurs de 47 points dans un premier quart-temps où l'écart est monté jusqu'à +15 sur un dunk de Giannis Antetokounmpo (35-20). Les locaux viraient encore à +14 en début de deuxième quart-temps après un bon relais de Bobby Portis (59-45). Puis les Kings ont progressivement mis la main sur le match, s'appuyant sur l'ensemble de leurs leaders.

Un 13-0 pour remettre les pendules à l'heure

Après un 3-points de Zach LaVine et un 2+1 de DeMar DeRozan, Domantas Sabonis s'est illustré deux fois près du cercle et la paire Schröder-LaVine a conclu le deuxième quart-temps par deux tirs à 3-points. En un éclair, Sacramento venait d'effacer son retard (71-70).

Les deux compères ont remis le couvert à 3-points dès le retour des vestiaires, et la physionomie du match a complètement changé. Sacramento a asséné un 13-0 avec deux nouvelles flèches de loin de Zach LaVine, et c'est Milwaukee, qui s'est retrouvé à courir derrière le score (83-94).

Gary Trent Jr et Bobby Portis par deux fois ont répondu à 3-points, puis c'est Kyle Kuzma qui a pris feu en scorant 18 points de suite ! Son incroyable séquence a permis aux Bucks de revenir à -6, sur un magnifique panier à mi-distance de leur sixième homme de luxe (116-122).

Giannis Antetokounmpo manque de lucidité sur la fin

Giannis Antetokounmpo a pris le relais avec un 3-points, un dunk main gauche, deux lancer-francs, un nouveau dunk en transition puis un ballon parfaitement ressorti pour le 3-poins de Myles Turner dans le corner (132-133). Là encore, une séquence de folie qui a mis la pression sur les Kings.

Face à la défense de zone des Bucks, DeMar DeRozan a pris ses responsabilités à mi-distance mais a manqué la cible. Sur la transition, Giannis Antetokounmpo a décidé de jouer le coup à fond, mais a raté sa passe après avoir buté sur Domantas Sabonis.

À l'arrivée, Dennis Schröder a eu le sang-froid nécessaire pour transformer ses deux lancer-francs (132-135), bouclant le parfait 10/10 des Kings dans l'exercice au cours du “money-time”. Malgré une dernière tentative pour égaliser à la dernière seconde après un lancer manqué d'AJ Green, Sacramento a sécurisé sa victoire (133-135).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Kings ont des armes. En attendant le retour de Keegan Murray, le quatuor Schröder-DeRozan-LaVine-Sabonis a montré sa force sur ce match. Entre le chantier que peut faire un Domantas Sabonis près du cercle, avec ses 6 rebonds offensifs notamment, et ses qualités de finition, un DeMar DeRozan précieux sur jeu posé par son adresse à mi-distance, et des feux follets comme Dennis Schröder et Zach LaVine, les Kings ont de la ressource.

– Le passage de Kyle Kuzma. 18 points de suite ! À un moment où Milwaukee piquait clairement du nez, l'intérieur a enchaîné les paniers comme les perles pour maintenir le suspense. Un passage éclair d'exception qui montre son talent… mais aussi qu'il peut en faire plus, et de façon régulière. Avec Giannis Antetokounmpo, Myles Turner, Bobby Portis et lui, Milwaukee doit encore trouver la meilleure formule.

– Le double-double de Russell Westbrook. 4/14 au tir, 0/5 à 3-points dont un « air ball », mais aussi de bons passages, notamment en fin de match quand il a inscrit des paniers importants, et un double-double à l'arrivée (12 points, 10 passes décisives), son premier sous ses nouvelles couleurs.

– Le retour de Maxime Raynaud. On n'avait plus revu l'intérieur français sur les parquets depuis « l'Opening night ». Il doit se contenter de 4 petites minutes et 1 rebond. Son concurrent Drew Eubanks a en revanche marqué des points en rendant un parfait 5/6 au tir en 11 minutes (10 points, 1 rebond, 1 passe).