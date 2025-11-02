Les Pacers ouvrent leur compteur face aux Warriors !

Ce samedi, les Pacers accueillaient les Warriors avec l'espoir d'enfin remporter leur premier match de la saison et ce, malgré une infirmerie pleine à craquer puisque Indiana comptait six joueurs absents au démarrage de cette rencontre dont Obi Toppin qui doit subir une opération au pied et qui ne devrait pas revenir avant le mois de février.

Avec cet effectif amoindri, le premier à se montrer est Aaron Nesmith (31 points, 6 rebonds) avec un tir à 3-points, mais les deux équipes s'échangent les coups pendant plusieurs minutes avant que Stephen Curry (24 points à 8/23 au tir et 4/16 de loin) ne se mette en route. Le double MVP enchaîne deux flèches à longue distance dont une où il est, en plus, victime d'une faute de Tony Bradley pour offrir sept points d'avance aux Warriors (23-16).

Un écart que Golden State arrive à maintenir jusqu'à la fin de ce premier quart-temps, mais Indiana égalise dès le début du deuxième acte par l'intermédiaire de Pascal Siakam (27 points, 5 rebonds, 3 passes). Si les hommes de Steve Kerr continuent de mener les débats, les Pacers restent dans la partie grâce à la bonne première mi-temps d'Aaron Nesmith.

Ainsi, au moment de rejoindre les vestiaires, Golden State mène encore de cinq longueurs mais, dès la reprise, Quenton Jackson (25 points, 10 passes) donne l'avantage à son équipe. Indiana profite ensuite de la maladresse des Warriors, qui ratent 9 de leurs 13 premiers tirs de la seconde période pour creuser un écart, mais Al Horford et Brandin Podziemski ramènent leur équipe à une longueur tandis que Jimmy Butler (20 points, 6 rebonds et 7 passes) se montre avant le début du dernier acte avec un 2+1 et deux lancers francs qui permettent à Golden State de mener 88 à 82 avant le début du dernier acte.

La panne sèche des Warriors

Un quatrième quart-temps où Quinten Post donne dix points d'avance aux Warriors, ce qui est le plus gros écart du match (95-85) sauf que Golden State s'éteint totalement après ce tir. Indiana lance un 9-0 pour revenir à deux points et, à une minute du terme, Jarace Walker capte un rebond offensif puis lâche le ballon à Quenton Jackson totalement ouvert à 3-points, qui donne l'avantage à Indiana (109-107).

De l'autre côté du terrain, la réponse vient de Jimmy Butler qui inscrit un panier avec la faute, mais il manque son premier lancer franc de la soirée. Avec les deux équipes à égalité, Pascal Siakam donne de l'air à Indiana avec un panier longue distance et, pour sceller le sort du match, Quenton Jackson s'élève à mi-distance face à Draymond Green pour offrir cinq points d'avance aux Pacers à cinq secondes du terme.

Ainsi, après un 21-5 dans les six dernières minutes, Indiana s'impose 114 à 109 et débloque enfin son compteur de victoires.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Aaron Nesmith porte les Pacers. Si Indiana a pu s'offrir une fin de match serrée face à ces Warriors, c'est notamment grâce à Aaron Nesmith qui n'a cessé de porter les Pacers tout au long du match. En première mi-temps, c'est lui qui maintient son équipe dans la partie grâce à ses 18 points puis en seconde période, il enchaîne cinq points de suite dans le 12-2 qui remet Indiana devant dans le troisième quart-temps. Il finit la soirée avec 31 points, son record en carrière, à 10/19 au tir.

– La fin de match ratée des Warriors. Cette défaite de Golden State ne s'explique pas seulement par le bon match d'Aaron Nesmith ou le coup de chaud de Quenton Jackson, mais par la maladresse des hommes de Steve Kerr en fin de rencontre. Sur les six dernières minutes de la partie, les Warriors n'ont inscrit que cinq points et ont laissé les Pacers en mettre 21. Le symbole de cette maladresse ? Stephen Curry, auteur d'une deuxième mi-temps ratée où il n'a mis que six points à 2/10 au tir.

– Les Pacers ouvrent enfin leur compteur. Après cinq matchs sans succès, Indiana remporte sa première victoire de la saison. Il aura fallu une grosse prestation collective dans laquelle Quenton Jackson est devenu le troisième joueur de l'histoire des Pacers à réaliser un match à 25 points et 10 passes sans la moindre perte de balle après Tyrese Haliburton et Malcolm Brogdon. Pascal Siakam n'a pas été en reste non plus du haut de ses 27 points à 12/23 au tir.