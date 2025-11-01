Les Pacers perdent Obi Toppin pour plusieurs mois

Touché dans un premier temps aux ischio-jambiers face aux Wolves, Obi Toppin va finalement manquer plusieurs mois de compétition à cause de son pied droit. Rick Carlisle a confirmé qu'il allait se faire opérer.

Le joueur d'Indiana (27 ans) va passer sur le billard pour qu'on lui place une vis dans le cinquième métatarse de son pied droit. Résultat : trois mois d'absence minimum et pas de retour avant le 1er février 2026 !

Ce passage prolongé à l'infirmerie est un peu le symbole des Pacers en ce début de saison. Tyrese Haliburton est déjà absent pour l'intégralité de la saison mais en quelques jours, Rick Carlisle a vu ses joueurs, et des importants, tomber comme des mouches : Bennedict Mathurin, TJ McConnell, Andrew Nembhard…

Les Pacers vont donc devoir faire sans les 14 points et 6.7 rebonds de moyenne d'Obi Toppin pendant une longue période, ce qui ne va pas faciliter les choses pour enfin remporter un premier match. Car après dix jours de compétition et cinq rencontres disputées, les finalistes en titre n'ont toujours pas débloqué leur compteur de succès.

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.3 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 2024-25 IND 79 20 52.9 36.5 78.1 0.7 3.3 4.0 1.6 1.4 0.6 0.9 0.4 10.5 2025-26 IND 3 27 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.3 1.0 2.0 0.0 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.