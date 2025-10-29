Et maintenant, les Pacers perdent Obi Toppin et Bennedict Mathurin…

Les Pacers sont décidément maudits cette saison, alors que celle-ci n'a débuté que depuis une semaine. Après Tyrese Haliburton et TJ McConnell, respectivement absents pour toute la saison et jusqu'au 11 novembre, sans oublier Andrew Nembhard, Johnny Furphy et Kam Jones, dont les états de santé sont suivis au jour le jour, on apprend désormais par Rick Carlisle que Bennedict Mathurin et Obi Toppin vont aussi rater plusieurs matchs.

Pour Bennedict Mathurin, une entorse du gros orteil lui vaudra d'être réévalué chaque semaine, tandis que pour Obi Toppin, une élongation aux ischio-jambiers le fera manquer un mois de compétition. Forcément un coup dur, quand on sait que le premier est le meilleur scoreur d'Indiana depuis la reprise (31 points, 7 rebonds, 2.5 passes) et que le second est toujours le Sixième homme de l'équipe (14 points, 6.7 rebonds).

Sevrés de victoire après trois matchs, malgré leur statut de finalistes NBA, les Pacers espèrent retrouver au plus vite Andrew Nembhard et, pour compenser leurs nombreuses blessures, ils viennent de signer Mac McClung.