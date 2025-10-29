Matchs
Et maintenant, les Pacers perdent Obi Toppin et Bennedict Mathurin…

Deux nouveaux joueurs rejoignent l'infirmerie des Pacers pour plusieurs semaines : Obi Toppin et Bennedict Mathurin !

Les Pacers sont décidément maudits cette saison, alors que celle-ci n'a débuté que depuis une semaine. Après Tyrese Haliburton et TJ McConnell, respectivement absents pour toute la saison et jusqu'au 11 novembre, sans oublier Andrew Nembhard, Johnny Furphy et Kam Jones, dont les états de santé sont suivis au jour le jour, on apprend désormais par Rick Carlisle que Bennedict Mathurin et Obi Toppin vont aussi rater plusieurs matchs.

Pour Bennedict Mathurin, une entorse du gros orteil lui vaudra d'être réévalué chaque semaine, tandis que pour Obi Toppin, une élongation aux ischio-jambiers le fera manquer un mois de compétition. Forcément un coup dur, quand on sait que le premier est le meilleur scoreur d'Indiana depuis la reprise (31 points, 7 rebonds, 2.5 passes) et que le second est toujours le Sixième homme de l'équipe (14 points, 6.7 rebonds).

Sevrés de victoire après trois matchs, malgré leur statut de finalistes NBA, les Pacers espèrent retrouver au plus vite Andrew Nembhard et, pour compenser leurs nombreuses blessures, ils viennent de signer Mac McClung.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 78 32.7 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 1.4 0.9 0.5 2.4 20.2
Tyrese Haliburton 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.6 1.4 0.7 1.3 18.6
Bennedict Mathurin 72 29.9 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 1.9 0.7 0.3 2.3 16.1
Myles Turner 72 30.2 48.1 39.6 77.3 1.3 5.3 6.5 1.5 1.7 0.8 2.0 2.5 15.6
Aaron Nesmith 45 25.0 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 0.8 0.8 0.4 2.5 12.0
Obi Toppin 79 19.6 52.9 36.5 78.1 0.7 3.3 4.0 1.6 0.9 0.6 0.4 1.4 10.5
Andrew Nembhard 65 28.9 45.8 29.1 79.4 0.5 2.8 3.3 5.0 1.7 1.2 0.2 2.3 10.0
T.j. Mcconnell 79 17.9 51.9 30.6 74.0 0.6 1.9 2.4 4.4 1.4 1.1 0.3 1.0 9.1
Isaiah Jackson 5 16.8 60.9 0.0 50.0 2.2 3.4 5.6 1.0 1.0 0.6 1.6 2.8 7.0
Thomas Bryant 56 15.1 51.5 32.1 83.0 1.4 2.5 3.9 0.9 0.5 0.5 0.6 1.2 6.9
Jarace Walker 75 15.8 47.2 40.5 66.7 0.3 2.7 3.1 1.5 1.0 0.7 0.3 1.5 6.1
James Wiseman 1 4.6 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Quenton Jackson 28 13.6 47.5 37.5 77.5 0.5 1.1 1.6 1.9 0.6 0.8 0.2 1.5 5.8
Ben Sheppard 63 19.5 41.8 34.2 88.9 0.7 2.1 2.8 1.3 0.3 0.6 0.2 2.0 5.3
Tony Bradley 14 8.1 64.4 33.3 33.3 1.3 1.7 3.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.8 4.4
Moses Brown 9 5.1 65.0 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.0 0.7 0.2 0.1 0.7 3.2
Rayj Dennis 11 6.4 33.3 28.6 100.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.5 0.6 0.2 0.6 2.7
Enrique Freeman 22 8.2 43.2 10.0 68.4 0.5 0.9 1.4 0.4 0.3 0.1 0.1 1.0 2.1
Johnny Furphy 50 7.6 38.0 30.0 81.8 0.5 1.0 1.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.8 2.1
James Johnson 12 3.1 36.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.2 0.4 0.7
Tristen Newton 5 1.6 16.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.6
Jahlil Okafor 1 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Par Florian Benfaid
