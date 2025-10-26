Rick Carlisle : « Sur le papier, on aura peut-être dix joueurs disponibles… »

« On doit se concentrer sur ce qu’on a et pas sur ce qu’on n’a pas. » Voilà la philosophie affichée par Rick Carlisle alors que son équipe connaît un début de saison très délicat. Après une défaite de très peu en double-prolongation face au Thunder, ses Pacers ont pris une petite correction sur le parquet des Grizzlies la nuit passée.

Pire, ils ont perdu leur meilleur attaquant, Bennedict Mathurin, en route. L'arrière était sur les bases d'une grande soirée (26 points à 8/12 aux tirs) lorsqu'il a quitté ses coéquipiers en raison d'une blessure au pied.

« Ils vont voir comment il va et s’il a besoin de passer des examens. Et quand on arrivera probablement à Dallas… enfin, demain (aujourd'hui) c’est dimanche, je ne sais pas s’il y aura des centres d’IRM ouverts, mais on finit toujours par en trouver, où qu’ils soient », lâche le coach. Ce dernier a également perdu Taelon Peter, touché à l'aine.

Sa blessure aurait moins d'écho si le rookie n'était pas devenu un symbole du bricolage des Pacers pour le poste de meneur. On rappelle que l'équipe était déjà privée de Tyrese Haliburton, T.J. McConnell ou encore Kam Jones. Tant et si bien que la presse locale va jusqu'à se demander si les meneurs des équipes de l'Indiana, en incluant les soucis de santé de Caitlin Clark, sont « maudits ».

L'équipe souffre sans créateur

« Ouais, sans créateurs, le jeu est bien plus difficile », convient le coach, qui ajoute plus largement sur l'état de ses troupes avant un « back-to-back » dans le Minnesota la nuit prochaine : « Je ne sais pas. Sur le papier, on aura peut-être 10 ou 11 joueurs demain, mais il faudra voir. »

Difficile d'avancer dans ce contexte, mais Carlisle estime que tout le monde en interne, « de moi jusqu’à nos joueurs en two-way », doit chercher des solutions. « C’est une situation difficile, mais il y a une opportunité à saisir, et on doit la trouver. On verra demain en réunion les points qu’on doit aborder et on se préparera pour Minnesota. Mais c’est la NBA », relativise-t-il.

« C’est difficile. Ces gars ont été écrasés hier soir (ndlr : les Grizzlies la veille face au Heat), et c’est dur. Et ce soir, ils ont rebondi, alors qu’on devait être bien meilleurs, mais on ne l’a pas été. Il faut avancer, apporter les petits ajustements qui nous permettront de mieux faire les choses, et il faudra être meilleurs demain », réclame encore un Rick Carlisle bien parti pour devoir faire des miracles cette saison.