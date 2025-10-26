Le rookie Cedric Coward donne le tournis aux Pacers

Après sa grosse défaite de 45 points face au Heat, Memphis jouait son premier “back-to-back” de la saison avec la réception des Pacers. L'occasion de se faire pardonner du “non match” de la veille. Si Ben Sheppard ouvre le score, Indiana connaît aussitôt une panne d'adresse. Pendant quasiment six minutes les hommes de Rick Carlisle n'arrivent pas à mettre un panier. Du côté de Memphis, l'entame de match est également compliquée et les Pacers ne sont finalement menés que de deux points après douze minutes de jeu (23-21).

Dans le deuxième quart-temps, les Grizzlies retrouvent de l'adresse derrière l'arc à l'image de cette flèche longue distance de Cam Spencer qui lance un 9-0 en faveur des locaux. Un “run” conclu par un tir derrière l'arc de Cedric Coward (27 points, 6 rebonds, 9/13 au tir et 6/6 de loin) qui s'apprête à vivre une soirée parfaite à 3-points (41-27). Toutefois, Indiana commence aussi à régler la mire pour effacer une partie de son retard au moment de rejoindre les vestiaires (60-52).

Cedric Coward répond au coup de chaud de Bennedict Mathurin

Après la pause, Bennedict Mathurin (26 points, 3 rebonds, 4 passes) prend feu. L'arrière des Pacers enchaîne dix points consécutifs et délivre une passe décisive pour Ben Sheppard qui permet à Indiana de revenir à trois longueurs (68-65). Cependant, ce coup de chaud est suivi par une nouvelle panne d'adresse collective dont profite Memphis pour passer un 21-3 au cours duquel Cedric Coward s'illustre avec trois nouveaux tirs primés pour prendre plus de vingt points d'avance.

Dans le dernier acte, les Grizzlies continuent de s'envoler derrière un Cedric Coward toujours aussi insolent d'adresse puisqu'il réussit un nouveau tir de loin alors qu'Indiana venait de revenir à -9. Ce tir primé vient sécher les espoirs de victoire des Pacers, et le rookie finit cette soirée avec un parfait 6/6 derrière l'arc pour aider Memphis à s'imposer largement (128-103).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Bennedict Mathurin avait la main chaude, pas Pascal Siakam. En l'absence de Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin a davantage de responsabilités en attaque et, pour le moment, il répond présent. Après avoir inscrit 36 points dans le match perdu en double prolongation face à OKC, il a enchaîné contre Memphis. Le Québécois finit avec 26 points à 8/12 au tir. Il a notamment inscrit dix points de suite au début de la deuxième mi-temps pour permettre à Indiana de revenir dans le match. À l'inverse, Pascal Siakam s'est manqué avec seulement 13 points à 2/7 de loin.

– Le sniper Cedric Coward . Le succès de Memphis n'est pas venu de Ja Morant ou de Jaren Jackson Jr., mais du rookie Cedric Coward, en sortie de banc. Dès le début de match, il conclut un “alley-oop” envoyé par Ja Morant, mais c'est surtout à 3-points qu'il brille. Alors qu'Indiana tentait de revenir au début de la deuxième mi-temps, il enchaîne trois tirs primés pour permettre à Memphis de prendre 21 longueurs d'avance. C'est, à ce moment-là, le plus gros écart du match. Il finit la soirée avec 27 points à 9/13 au tir dont un parfait 6/6 de loin en un peu moins de 24 minutes de jeu.