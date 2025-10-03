Cedric Coward impressionne à Memphis

Absent des terrains depuis près d'un an, Cedric Coward a tout du « steal », et ce ne serait pas une surprise tant les scouts des Grizzlies ont l'art de dénicher des pépites, qu'il s'agisse de Jaylen Wells ou GG Jackson. Sélectionné en 11e position, l'ancien ailier de Washington State a rassuré sur sa forme physique, et il a même fait mieux que ça puisqu'il pourrait être la surprise du chef au point de chambouler l'ordre établi dans quelques semaines.

« Je pense qu’il a un peu dépassé mes attentes, » s'enthousiasme Scotty Pippen Jr. « Je n’avais jamais vraiment vu ses highlights universitaires, mais j’ai joué et côtoyé des choix élevés de Draft. Je trouve qu’il fait partie des meilleurs que j’aie jamais vus. »

Tuomas Iisalo l'imagine dans un rôle de « 3&D », mais sa capacité à créer et son physique pourraient le rapprocher d'un Jimmy Butler.

« Rien que dans sa manière d’aborder chaque journée, on voit une progression visible au quotidien, » rapporte le coach. « On s’y attend un peu, vu son parcours marqué par une blessure, mais il a été très impressionnant pendant le camp. Il progresse de jour en jour, et c’est le reflet de sa personnalité et de son éthique de travail. »

Pour l'instant, l'ancien entraîneur du Paris Basketball l'utilise dans le deuxième cinq, avec Scotty Pippen Jr. à l'arrière. En l’absence de Jaren Jackson Jr. et Zach Edey, le cinq de départ se compose de Ja Morant, Jaylen Wells, Kentavious Caldwell-Pope, Santi Aldama et Jock Landale.

Pour l'intéressé, peu importe qu'il débute les matches ou pas. « Le basket reste du basket » philosophe-t-il. « Au final, il faut que je joue avec cette confiance que je mérite ma place ici. Premièrement, ils m’ont choisi pour une raison, et deuxièmement, je me suis donné à fond pour en arriver là. »