À l’entame de la saison, Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher, Stephon Castle et Reed Sheppard avaient la faveur des parieurs de Las Vegas pour le titre de Rookie de l’année. Jaylen Wells, 39e choix des Grizzlies, n’était lui cité nulle part… mais il a pourtant de bonnes chances de repartir avec le trophée !

« Je ne me concentre pas sur ça » répond-il à ce sujet. « Je me concentre sur le titre. Si ça arrive… J’ai le sentiment que si je joue un basket qui gagne, ça devrait me revenir. C’est mon état d’esprit. »

Dans une course au « ROY » sans réel favori depuis la blessure de Jared McCain, Jaylen Wells a pour arguments sa régularité, le fait de n’avoir raté aucun match cette saison et d’être titulaire chez les Grizzlies, la deuxième équipe de l’Ouest. D’autant qu’il est précieux dans son rôle de premier défenseur sur les ailes…

« Simplement le fait de devoir défendre sur tous les All-Stars » répond-il sur sa mission préférée. « Damian Lillard. Shai (Gilgeous-Alexander). Ceux qui posent le plus de défis. Shai, Luka (Doncic). Ce sont mes favoris. »

Et même s’il a connu un petit passage compliqué sur le plan offensif début février, il impressionne son coach.

« C’est un rookie drafté au second tour qui se retrouve face à moi, Dame (Lillard), Book (Devin Booker), Ant (Edwards) ou Steph (Curry) et il est sur le scouting report. Ça démontre le respect qu’on a pour lui »

« On lui a attribué beaucoup de duels compliqués, chaque soir. Sa discipline, c’est ce qui ressort en premier » explique ainsi l’entraîneur de Memphis, Taylor Jenkins. « Il connait de bons moments, et des moments d’apprentissage également. Mais quand il fait une erreur, il arrive surtout à la corriger très rapidement. »

La définition du bon soldat, essentiel dans chaque équipe de la Grande Ligue.

« J’essaie simplement de faire les actions qui gagnent. Toute ma carrière, je n’ai jamais été un joueur qui prend le ballon pour gonfler ses stats. J’essaie simplement toujours de faire l’action décisive, et ça peut être un rebond, ou une défense. Donc si je dois jouer sans le ballon, je peux très bien le faire. C’est une de mes forces. »

Mais Donovan Mitchell, qu’il a collé tout le match lors du récent affrontement entre les Cavaliers et les Grizzlies, assure que son impact ne passe pas inaperçu.

Jaylen Wells Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 58 26 45.1 38.2 82.4 1.1 2.2 3.2 1.6 1.8 0.6 0.9 0.1 11.4 Total 58 26 45.1 38.2 82.4 1.1 2.2 3.2 1.6 1.8 0.6 0.9 0.1 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.