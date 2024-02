Un record NBA et un contrat pour GG Jackson avec les Grizzlies

Quelle belle soirée pour GG Jackson ! Le rookie des Grizzlies a en effet commencé son jeudi avec une bonne nouvelle : la signature d’un contrat classique. Jusque-là en « two-way contract », l’intérieur est désormais sous contrat pour les quatre prochaines saisons avec Memphis, annonce ESPN, qui précise aussi que trois saisons sont garanties.

C’est une récompense pour le joueur, drafté en 45e position en 2023, et qui réalise de bonnes choses depuis quelques semaines, avec la flopée de blessures qui a frappé les Grizzlies.

GG Jackson pique un record NBA à Kobe Bryant !

Il peut enfin s’exprimer et face à Chicago, il a fêté la nouvelle et réalisé son nouveau record en carrière avec 27 points à 9/18 au shoot. C’est aussi un record NBA puisque jamais un aussi jeune remplaçant n’avait inscrit au moins 25 points dans l’histoire. Avant GG Jackson, 19 ans et 53 jours, le propriétaire du record était un certain Kobe Bryant, qui avait 19 ans et 78 jours, le 9 novembre 1997, quand il a terminé avec 25 points contre les Warriors.

Le soir même où la statue de la légende des Lakers est dévoilée, c’est un beau symbole. « J’ai une pensée pour lui », a réagi le rookie de Memphis. « J’ai l’impression que ça va rester un bon moment dans l’histoire des Grizzlies. »

Et alors qu’il ne jouait pas jusqu’à mi-janvier, sur les quatorze derniers matches, GG Jackson tourne à 13.2 points de moyenne et c’est sa troisième sortie à 20 points ou plus.

G.G. Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MEM 19 18 41.9 37.5 69.0 0.8 2.4 3.2 0.8 1.0 0.5 0.8 0.6 9.0 Total 19 18 41.9 37.5 69.0 0.8 2.4 3.2 0.8 1.0 0.5 0.8 0.6 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.