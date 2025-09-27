De mauvaises nouvelles pour les intérieurs des Grizzlies

Memphis a communiqué sur l'état de santé de ses trois principaux intérieurs, Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr et Zach Edey, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes.

La nouvelle la plus dure à avaler concerne sans doute Brandon Clarke, intérieur hyperactif qui enchaîne les grosses blessures depuis plusieurs saisons, entre sa rupture du tendon d'Achille gauche à la fin de la saison 2022/23 et son entorse du ligament croisé postérieur du genou qui lui a valu une fin de saison dernière anticipée. Si le repos observé lui avait permis de récupérer complètement, les Grizzlies ont annoncé que le joueur allait repasser sur le billard, toujours pour un problème au genou.

L'ancien pensionnaire de Gonzaga va cette fois subir une arthroscopie pour soigner un épanchement de synovie contracté pendant un entraînement durant l'intersaison. Sa prochaine évaluation par le staff médical n'aura lieu que dans six semaines, et il sera donc absent pour le début de la saison régulière. Mais ce n'est pas tout !

Encore de la patience pour Jaren Jackson Jr et Zach Edey

Jaren Jackson Jr espérait avoir de bonnes nouvelles à donner à l'issue de sa visite de contrôle avec le staff médical. S'il a été autorisé à reprendre progressivement les activités après sa blessure à l'orteil qui avait nécessité une opération début juillet, son retour au jeu devrait encore nécessiter quatre à six semaines de rééducation. Lui aussi devrait être absent pour le premier match de la saison, en plus de rater toute la prépa'.

Enfin, Zach Edey est lui aussi toujours convalescent, après avoir pourtant subi une intervention chirurgicale début juin pour soigner sa cheville gauche. S'il a été autorisé à reprendre les activités basket, son retour à 100% devrait encore prendre six à neuf semaines.

La rotation dans la raquette des Grizzlies devrait donc être limitée lors des premières semaines de compétition. Ce sera à GG Jackson, Jock Landale et Santi Aldama de se serrer les coudes, en espérant un coup de main d'Olivier-Maxence Prosper ou PJ Hall, intérieurs enregistrés pour l'instant en “two-way contract“.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.