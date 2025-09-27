Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

De mauvaises nouvelles pour les intérieurs des Grizzlies

Publié le 27/09/2025 à 8:11 Twitter Facebook

NBA – À moins d'un mois de la reprise de la saison, Brandon Clarke va subir une opération d'un genou, tandis que Jaren Jackson Jr (orteil) et Zach Edey (cheville) reprennent progressivement l'entraînement.

zach edeyMemphis a communiqué sur l'état de santé de ses trois principaux intérieurs, Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr et Zach Edey, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes.

La nouvelle la plus dure à avaler concerne sans doute Brandon Clarke, intérieur hyperactif qui enchaîne les grosses blessures depuis plusieurs saisons, entre sa rupture du tendon d'Achille gauche à la fin de la saison 2022/23 et son entorse du ligament croisé postérieur du genou qui lui a valu une fin de saison dernière anticipée. Si le repos observé lui avait permis de récupérer complètement, les Grizzlies ont annoncé que le joueur allait repasser sur le billard, toujours pour un problème au genou.

L'ancien pensionnaire de Gonzaga va cette fois subir une arthroscopie pour soigner un épanchement de synovie contracté pendant un entraînement durant l'intersaison. Sa prochaine évaluation par le staff médical n'aura lieu que dans six semaines, et il sera donc absent pour le début de la saison régulière. Mais ce n'est pas tout !

Encore de la patience pour Jaren Jackson Jr et Zach Edey

Jaren Jackson Jr espérait avoir de bonnes nouvelles à donner à l'issue de sa visite de contrôle avec le staff médical. S'il a été autorisé à reprendre progressivement les activités après sa blessure à l'orteil qui avait nécessité une opération début juillet, son retour au jeu devrait encore nécessiter quatre à six semaines de rééducation. Lui aussi devrait être absent pour le premier match de la saison, en plus de rater toute la prépa'.

Enfin, Zach Edey est lui aussi toujours convalescent, après avoir pourtant subi une intervention chirurgicale début juin pour soigner sa cheville gauche. S'il a été autorisé à reprendre les activités basket, son retour à 100% devrait encore prendre six à neuf semaines.

La rotation dans la raquette des Grizzlies devrait donc être limitée lors des premières semaines de compétition. Ce sera à GG Jackson, Jock Landale et Santi Aldama de se serrer les coudes, en espérant un coup de main d'Olivier-Maxence Prosper ou PJ Hall, intérieurs enregistrés pour l'instant en “two-way contract“.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Ja Morant 50 30.4 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 3.7 1.2 0.2 2.3 23.2
Jaren Jackson, Jr. 74 29.8 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 2.1 1.2 1.5 3.5 22.2
Desmond Bane 69 32.0 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 0.4 2.4 19.2
Santi Aldama 65 25.5 48.3 36.8 69.1 1.4 5.0 6.4 2.9 1.1 0.8 0.4 1.2 12.5
Jaylen Wells 79 25.9 42.5 35.2 82.2 1.1 2.3 3.4 1.7 0.9 0.6 0.1 1.8 10.4
Scotty Pippen, Jr. 79 21.3 48.0 39.7 71.3 0.8 2.5 3.3 4.4 1.7 1.3 0.4 2.6 9.9
Zach Edey 66 21.5 58.0 34.6 70.9 3.5 4.8 8.3 1.0 1.3 0.5 1.3 2.8 9.2
Luke Kennard 65 22.6 47.8 43.3 89.5 0.6 2.2 2.8 3.3 1.1 0.8 0.1 0.9 8.9
Marcus Smart 19 21.1 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.8 1.2 0.3 1.6 8.7
Brandon Clarke 64 18.9 62.1 5.9 70.1 2.0 3.1 5.1 1.0 0.6 0.8 0.6 2.3 8.3
Jake Laravia 47 20.9 49.0 44.4 69.8 1.4 2.9 4.4 2.8 1.5 0.9 0.4 2.0 7.3
G.g. Jackson 29 15.8 37.2 33.7 72.5 0.9 2.2 3.2 1.0 1.1 0.4 0.2 1.0 7.2
James Huff 64 11.7 51.5 40.5 78.6 0.5 1.5 2.0 0.6 0.5 0.3 0.9 1.2 6.9
Vincent Williams, Jr. 27 18.5 40.1 27.4 79.2 0.8 2.8 3.6 2.0 1.2 0.4 0.3 1.7 6.6
Lamar Stevens 17 9.1 46.0 29.6 72.7 0.2 2.0 2.2 0.5 0.6 0.3 0.2 0.9 4.4
Cam Spencer 25 10.1 41.5 35.8 100.0 0.5 0.7 1.2 1.4 0.2 0.4 0.0 0.9 4.2
Marvin Bagley Iii 12 8.2 48.6 11.1 66.7 0.9 1.4 2.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.5 3.6
John Konchar 46 12.1 45.1 37.1 87.5 0.8 2.5 3.3 0.9 0.3 0.7 0.3 0.7 2.4
Yuki Kawamura 22 4.2 36.7 30.4 77.8 0.0 0.5 0.5 0.9 0.2 0.1 0.0 0.4 1.6
Colin Castleton 10 4.6 20.0 0.0 90.9 0.3 0.6 0.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 1.4
Zyon Pullin 3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Memphis Grizzlies en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes