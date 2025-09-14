Jaren Jackson Jr. bientôt fixé sur son sort

On avait laissé un Jaren Jackson Jr. passé du rire aux larmes début juillet. Après avoir signé une prolongation de 240 millions de dollars sur cinq ans avec les Grizzlies, l'intérieur All-Star, qui fête ses 26 ans lundi, s'est blessé au pied dès le lendemain, alors qu'il jouait en dehors des installations de la franchise. Une blessure suffisamment sérieuse pour nécessiter une opération chirurgicale dans la foulée, compromettant potentiellement sa présence pour la reprise de la saison, prévue le 22 octobre pour Memphis avec un premier match contre les Pelicans.

Plus de deux mois plus tard, le sourire est revenu sur le visage d'un « JJJ » plus que jamais impliqué à l'occasion de son camp de basket annuel organisé à Memphis et destiné aux jeunes de la ville, âgés de 6 à 16 ans. Surtout, il est apparu en bonne forme physique, libre de ses mouvements.

« Je me sens bien. Je progresse comme il faut. Je fais ce que j'ai à faire. Chaque jour a été un pas en avant. Je vise à faire tout ce que mon corps me dit, mais je progresse dans la bonne direction. Je pense que tout le monde va être content », a-t-il ainsi déclaré au Commercial Appeal.

Sa rééducation n'est pas encore terminée pour autant, puisqu'il lui faudra encore attendre jusqu'à fin septembre, soit le début du camp d'entraînement, afin d'avoir le feu vert définitif du staff médical. À ce titre, il n'a pas pu assurer qu'il serait à 100% présent pour le premier match de la saison. Encore un peu de patience donc…

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 ☆ MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 ☆ MEM 74 30 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 3.5 1.2 2.1 1.5 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.