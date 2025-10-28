Dans l’Indiana, Mac McClung décroche (enfin) un vrai contrat

Cette fois, c'est la bonne pour Mac McClung. Malgré ses trois victoires au Slam Dunk Contest (2023, 2024 et 2025), il courait en permanence après un contrat standard en NBA, sauf qu'il n'attirait que des « two-way contracts », des essais de dix jours ou des invitations au camp d'entraînement.

Mais ESPN annonce que le joueur de 26 ans débarque pour plusieurs années chez les Pacers. Son contrat n'est certes pas garanti à 100%, mais il s'agit déjà d'une petite victoire pour lui, qui a longtemps échoué à s'installer dans la Grande Ligue. Jouant principalement en G-League : 19.8 points, 5.5 passes et 4.3 rebonds en carrière.

Passé par les Bulls, les Lakers, les Sixers puis le Magic depuis 2021, Mac McClung n'a disputé que six petits matchs en NBA (pour 5.5 points, 2.3 rebonds et 2.2 passes de moyenne). Dans l'Indiana, il devrait avoir l'occasion de se montrer, alors que l'équipe est actuellement privée de Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, TJ McConnell, Bennedict Mathurin, Kam Jones, Johnny Furphy et Taelon Peter sur les postes 1/2 !

À noter que, côté Pacers, c'est James Wiseman qui fait les frais de l'arrivée de l'actuel roi du dunk. Drafté en 2e position 2020, il revenait tout juste d'une rupture du tendon d'Achille, mais son contrat n'était pas totalement garanti à Indianapolis. C'est donc un sacrifice à moindre coût pour les finalistes NBA en titre.

Mac McClung Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 * All Teams 2 12 50.0 33.3 100.0 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 1.5 0.5 4.0 2021-22 * CHI 1 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2021-22 * LAL 1 22 40.0 33.3 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 5.0 1.0 2.0 1.0 6.0 2022-23 PHL 2 21 45.0 36.4 60.0 1.5 3.5 5.0 4.5 1.5 0.0 1.5 0.0 12.5 2024-25 ORL 2 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.