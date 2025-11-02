Les Rockets humilient des Celtics épuisés

Même si de l'eau a coulé sous les ponts, Ime Udoka ne doit pas bouder son plaisir d'avoir humilié son ancienne formation. Samedi soir, les Celtics visaient une 4e victoire de rang, et au lieu de ça, ils ont pris une leçon, battus 128-101 devant leur public par des Rockets qui ont compté jusqu'à 33 points d'avance ! La saison passée, les Rockets s'étaient imposés d'un petit point grâce à Amen Thompson. Cette fois, il n'y a eu aucun suspense.

En back-to-back après leur victoire arrachée face aux Sixers, les partenaires de Jaylen Brown n'ont jamais rivalisé avec les Rockets, qui ont entamé la partie sur un 7 sur 9 aux tirs pour mener 18-12. Derrick White a beau faire apprécier sa technique tandis que Neemias Queta se démène sous le cercle, Houston s'appuie sur un Kevin Durant de gala pour prendre le large et mener de 13 points après douze minutes (37-24). La sortie pour 3 fautes d'Hugo Gonzales oblige Joe Mazzulla à multiplier les changements.

Jabari Smith Jr. en épouvantail

Certes Baylor Scheierman et Chris Boucher apportent de l’énergie, mais Tari Eason et Jabari Smith Jr. enfoncent le clou. Durant reprend son clinic pour atteindre les 20 points à la pause avec un seul tir raté. Le joli dunk de Josh Minott a beau réveiller le public du TD Garden, à la pause, les Celtics comptent 18 points de retard (66-48).

Au retour des vestiaires, Minott veut en remettre une couche et il décolle pour Jabari Smith Jr. Sauf que l'ailier-fort le bâche méchamment, et il finira avec quatre contres (record personnel). Les Celtics perdent leur nerfs, et prennent deux techniques, dont une pour Joe Mazzulla. Si Payton Pritchard retrouve un peu d’adresse, ses coéquipiers ne trouvent pas la cible, et Houston creuse encore l'écart pour atteindre les 25 points d'avance (97-72) avant le dernier acte.

Le TD Garden vibre une dernière fois sur le contre d'Hugo Gonzales sur Eason, mais c'est bien maigre. Le “garbage time” permet à Reed Sheppard et Eason de sanctionner de loin pour porter l'écart à + 33 ! Udoka envoie JD Davison et Jeff Green se dégourdir les jambes face à leur ancienne formation, et les Rockets s'imposent finalement 128-101 dans un match à sens unique.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Kevin Durant trop facile. Nouvelle démonstration d'efficacité pour l'ailier des Rockets qui s'est chauffé le poignet avec d'abord un 4 sur 4 aux tirs. Sans jamais forcer, il inscrit 26 points à 8 sur 11 aux tirs en 29 minutes.

Un duo Sengun-Thompson très complet. Si Ime Udoka n'avait pas ouvert son banc très tôt, les Rockets auraient sans doute terminé la rencontre avec deux triple-double. Meneur de jeu, Amen Thompson cumule 17 points, 9 rebonds, 8 passes en 32 minutes, tandis qu’Alperen Şengün compile 16 points, 10 rebonds, 9 passes en 30 minutes.

Que de lancers-francs gâchés. Ce n'est pas préjudiciable mais les Rockets continuent de gâcher des points faciles. Si Kevin Durant et ses coéquipiers sont allés 35 fois sur la ligne, ils ont loupé 10 lancers-francs, pour finir à 71% dans l'exercice. Plus mauvaise équipe de la NBA la saison passée, Houston ne progresse pas malgré les “contrats” fixés entre le staff et les joueurs.