Les Rockets comptent sur Kevin Durant et des « contrats » pour progresser aux lancers

La saison dernière, les Rockets étaient la pire équipe de la NBA aux lancers-francs, avec 74% de réussite. Et ce fut encore pire au premier tour des playoffs, avec un petit 70% de réussite, et 60 points laissés en route sur la ligne. Aussi, Kevin Durant, depuis son arrivée dans la franchise du Texas, est prêt à tout pour inverser cette tendance. « Ce sont des points faciles, qui peuvent faire mal aussi », résume-t-il.

Rien que sa présence suffit à faire progresser les Rockets, puisqu’il tourne à 88.2 % en carrière, soit le 16e meilleur pourcentage de l’histoire. Mais l’assistant Cam Hodges a aussi mis en place un système de « contrats » à l’entraînement : chaque joueur doit fixer un certain nombre de lancers francs à réussir pour terminer la séance.

Kevin Durant doit ainsi réussir 20 lancers-francs alors qu'Alperen Sengun a choisi de valider deux séries de cinq lancers-francs consécutifs, sans raté. Jabari Smith Jr, lui, doit inscrire au moins 23 lancers-francs sur 25.

« C'est une façon de rendre les gars responsables tout en gardant un aspect ludique. Et ça semble fonctionner », juge l'assistant coach, devant le pourcentage de Houston cette saison (81%).

C’est encore tôt dans la saison pour tirer des conclusions, mais aucune équipe ne tente ni ne marque autant de lancers francs que les Texans, et ce pourcentage est le 10ᵉ meilleur de la ligue. Prometteur, donc.

Le talon d'Achille de la saison passée

Même s'il peut y avoir des petits couacs, avec Kevin Durant lui-même. Il a manqué un lancer-franc important contre le Thunder, puis a fini à seulement 5/8 face aux Raptors.

« Je suis tellement énervé quand j'en manque trois. Même pendant le repas avec mes amis et ma famille, j'y pense. Ce sont des points gratuits, faciles, ce n'est que de la discipline et de la concentration », affirme-t-il.

Là encore, tout cela va devoir se confirmer dans le temps mais jusqu'à maintenant, ça progresse : Alperen Sengun est passé de 69 à 79%, Jabari Smith Jr. de 82 à 90%, ou encore Steven Adams qui était à 46% l'an passé et tourne à 91% ! « On est plutôt solide », remarque Kevin Durant. « J'aime l'attitude des gars. Ils shootent avec confiance, Sengun par exemple et Adams surtout. »

« On sait que la saison passée, c'était notre talon d'Achille, surtout en playoffs », ne peut que constater Jeff Green. « Cam Hodges est donc venu avec cette idée de contrats, pour nous mettre la pression, pour qu'on soit meilleur et que chacun choisisse son nombre de lancers, afin de progresser. »