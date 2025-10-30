Kevin Durant et ses Rockets trop grands pour les Raptors

Le cinq des Rockets a beau avoir été retouché, il reste de très grande taille. Et il a encore fait des dégâts, cette fois sur le parquet des Raptors où les Texans l'ont largement remporté (121-139). Cette deuxième victoire de rang coïncide avec la deuxième titularisation de Josh Okogie à la place de Steven Adams.

Ce qui n'a pas empêché ce dernier d'avoir un impact important dans cette partie, dont il a terminé meilleur rebondeur (12 prises, dont 8 offensives, en 20 minutes). Le contrôle du rebond a été l'un des thèmes principaux de la soirée et a largement tourné en faveur des visiteurs. Symbole d'un différentiel de taille énorme entre les deux équipes.

D'autant que le pivot titulaire habituel d'en face, Jakob Poeltl, gêné par son dos, n'était pas en tenue. Inséré dans le cinq de Darko Rajakovic, le rookie Collin Murray-Boyles n'a pas démérité (13 points), mais Toronto n'avait pas les armes pour lutter face à la densité physique de son adversaire.

Les locaux ont toutefois eu le mérite de rester au contact en première période. Brandon Ingram, qui n'a manqué son premier tir qu'à deux minutes du passage au vestiaire, y a été pour beaucoup. L'ailier n'a cessé de sanctionner en se créant ses tirs à mi-distance. Un peu à la manière de l'une des références en la matière, Kevin Durant.

Jabari Smith Jr. en confiance

Aux côtés d'Ingram (29 points), Scottie Barnes a également fait parler son adresse (31 points). Globalement, le cinq de départ canadien a été d'une adresse énorme derrière l'arc : 18/30 en cumulé. Seulement après la pause (63-70), le vent a définitivement tourné en faveur des visiteurs.

En s'appuyant sur un Jabari Smith Jr. en pleine confiance, les Rockets ont signé un 14-2 douloureux pour les locaux (67-84). À l'instar de ce contre asséné par Alperen Sengun devant RJ Barrett, qui a permis à Houston de filer en transition et offrir un tir ouvert dans le corner à Josh Okogie.

Avec son duo Barnes-Ingram, Toronto a bien réagi avec un 10-0, mais la formation allait passer son temps à courir après le score. Tout en ayant toujours autant de mal à contenir la raquette d'en face.

Jabari Smith Jr. s'est ainsi offert sa nouvelle meilleure marque de la saison (25 points), tandis qu'Alperen Sengun a frôlé le triple-double (18 points, 9 passes et 8 rebonds). Avec 15 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps (91-105), les visiteurs ont déroulé jusqu'au bout sans être inquiétés. À trois minutes de la fin, Sengun, pris à deux au poste, a ressorti un bon ballon vers l'inévitable Kevin Durant qui signait un « dagger » derrière l'arc.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Pénurie totale de rebonds (22) chez les Raptors ! Si l'on se fie aux données de Statmuse, ce match des Canadiens rentre dans le Top 30 des pires performances de l'histoire en matière de prise de rebonds sur une rencontre. Scottie Barnes a terminé meilleur rebondeur de sa formation avec seulement 5 prises. En tout, les Raptors n'ont capté que 22 rebonds, soit plus de moitié moins que l'équipe adverse (53). Autre différentiel monstrueux, qui illustre bien le déficit de taille, celui des points marqués dans la raquette : +30 en faveur des Texans (66-36).

– Les Rockets aiment quand même courir. Les centimètres des Texans ne les empêchent pas de vouloir filer en contre-attaque. La preuve avec ce match puisqu'ils ont inscrit 27 points dans ce contexte, soit 20 de plus que leurs adversaires. On a par exemple vu Alperen Sengun finir plusieurs actions de ce genre dans le troisième quart-temps, notamment un gros dunk fini main gauche alors qu'il s'était présenté en « trailer ».

– Le Texas victimise le Canada. Il s'agit d'une quatrième défaite de rang pour les Raptors, dont la troisième face à l'une des franchises du Texas. Les Mavs l'avaient emporté de 10 points (139-129), puis les Spurs de 18 (121-103), avant cette autre large victoire de 18 points des Rockets devant les Raptors.