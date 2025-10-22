Le « Ultra Tall Ball » des Rockets a montré ses limites

C'est fait : face au Thunder, les Rockets ont aligné le plus grand cinq de départ de l'ère moderne avec Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun et Steven Adams.

Une stratégie née de l'absence de Fred VanVleet, et qui oblige Ime Udoka à jouer la carte des muscles et des centimètres avec un « comité de création » pour lancer les systèmes.

Face au Thunder, en ouverture de la saison 2025/26, ce cinq a montré une grosse solidité défensive mais aussi beaucoup de lacunes offensives. En début de match, les Rockets semblaient englués, multipliant les tirs à 3-points précipités. Ils ont finalement trouvé du rythme lorsqu’ils ont joué avec un seul pivot et qu'Amen Thompson a attaqué davantage la raquette. Mais lorsqu'il a jeté l'éponge, victime de crampes, tout s'est écroulé.

Vingt-et-une balles perdues !

« Oui, c’est devenu plus compliqué quand Amen est sorti » a reconnu Ime Udoka. « Ils ont mis plus de pression sur nous à ce moment-là. C’est ce que je veux dire par « par comité » : on n’a pas besoin de dépendre d’un seul joueur. Si un défenseur harcèle le porteur de balle, on peut donner le ballon à Alpi, à KD, ou à d’autres. C’est ça l’idée du comité, et on devra s’appuyer là-dessus cette saison, le temps que certains joueurs progressent. »

Avec 21 balles perdues pour 23 passes seulement, les Rockets ont beaucoup gâché, et Reed Sheppard a montré ses limites sur le dribble face à la meilleure défense de la NBA. Lorsque le « sophomore » était chargé de monter la balle, c'est Alperen Sengun qui s'est imposé comme le premier créateur.

Alperen Sengun comme plaque tournante ?

« Caruso est un bon défenseur, mais quand Alperen arrive à ses spots, on se sent confiants. Mis à part cette perte de balle en fin de match, il a aussi fait de bonnes passes » juge le coach de Houston. « C’est exactement ce qu’on va devoir faire cette année : partager la création. On a parlé de la « mène par comité », avec plusieurs joueurs qui peuvent initier le jeu. Quand les défenseurs montent très haut sur Reed ou Kevin, Alperen peut être cette solution de secours, et on sait ce qu’il est capable de faire quand il entre dans la raquette. »

De manière plus générale, est-ce qu'Alperen Sengun sera le point central de l'attaque, et Kevin Durant davantage en soutien comme ça a été le cas en deuxième mi-temps ?

« Honnêtement, cela dépendra du match » répond Ime Udoka. « Nous avons assez de joueurs capables de créer. Quand les défenseurs marquent Kevin de très près, cela ouvre le terrain pour les autres. C’est pour cela que certains ont pu attaquer le cercle en première mi-temps, et qu’Alpi a eu plus d’espace en fin de match. Ils ne voulaient pas aider sur lui, donc ils sont restés collés à Kevin, ce qui a permis à Alpi d’avoir de la place pour jouer. Ce ne seront pas les mêmes défenseurs ou les mêmes plans à chaque match, mais on a assez de gars capables d’être le point central de notre attaque. »