Les Rockets sortent leur « Ultra Tall Ball » pour défier le Thunder

Pour le premier duel de la saison face au Thunder, Ime Udoka a décidé de répondre au défi physique proposé par Oklahoma City… en sortant l’artillerie lourde. Très lourde.

Le coach des Rockets a en effet annoncé un cinq de départ composé d’Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun et Steven Adams. Une escouade au format XXL, avec une taille moyenne de 2m09, et quatre joueurs à 2m11 ou plus. Tout simplement de l’un des plus grands cinq majeurs de l’histoire de la NBA.

« C’est un choix personnel, mais aussi motivé par l’adversaire » explique Ime Udoka. « Ce n’est pas uniquement basé sur ce qu’ils [les joueurs] ont montré ensemble, mais aussi sur la manière dont OKC construit son jeu. »

En face, le Thunder aligne régulièrement deux pivots, avec Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren pour protéger la raquette. Un duo aussi long que mobile, que Houston entend neutraliser avec du muscle et de la densité.

Ce cinq des Rockets n’est pas totalement inédit : on l’avait déjà aperçu en présaison face aux Pelicans. Alignés douze minutes ensemble, ils avaient survolé les débats : 39-23 en leur faveur sur ce laps de temps. Et quand Steven Adams et Alperen Sengun ont partagé le parquet sur 22 minutes, Houston a dominé 71-47.

Profiter des qualités de créateur d’Alperen Sengun

« Cela m’a semblé assez naturel » affirme Steven Adams. « Nous avons quelques nouveaux éléments, mais nous continuons de construire sur ce que nous avons bâti la saison dernière. Donc tout me semble très familier. »

Dans ce dispositif, Alperen Sengun glisse sur le poste 4, comme cela avait parfois été le cas lors des derniers playoffs face à Golden State. Une décision qui permet au Turc de profiter de son talent de création, particulièrement en l’absence de Fred VanVleet, qui devrait manquer toute la saison après sa rupture d'un ligament du genou.

« Offensivement, c’est un bon passeur qui combine bien avec un autre intérieur au ‘Dunker Spot' »développe Ime Udoka. “De toute façon, il est partout sur le terrain parce que nous bougeons beaucoup. Quand il joue poste 5, il ne joue pas comme un pivot traditionnel donc nous allons continuer de faire la même chose. »

Une stratégie qui plaît à l'intéressé, très confiant après son EuroBasket réussi : « Je peux jouer à tous les postes. Parfois, la saison dernière, je remontais le ballon, mais maintenant j’ai davantage de responsabilités. Je peux encore plus aider mes coéquipiers afin de trouver le gars démarqué et le tir facile. »