Kevin Durant se sent responsable de cette première défaite

Pour sa première sortie officielle avec les Rockets, Kevin Durant a connu une fin de match compliquée. À neuf secondes de la fin du temps réglementaire, le MVP 2014 est victime d’une faute de Luguentz Dort et se retrouve sur la ligne des lancers-francs pour tenter de donner trois points d’avance à Houston.
Le nouvel ailier des Rockets ne réussit qu’une seule de ses deux tentatives. Conséquence directe : juste derrière, Shai Gilgeous-Alexander inscrit un tir à mi-distance qui envoie le match en prolongation.
Dans la première période supplémentaire, KD aurait pu, une première fois, coûter la rencontre à Houston puisqu’après un tir raté de Shai Gilgeous-Alexander, il prend le rebond et demande un temps-mort alors que les Rockets n’en ont plus ! Une erreur normalement passible d’une faute technique et donc d’un lancer-franc pour OKC mais les arbitres n’ont rien vu.
Une faute décisive
S’ouvre alors une seconde prolongation au cours de laquelle Kevin Durant commet une nouvelle erreur. À deux secondes du terme, il mord sur une feinte de Shai Gilgeous-Alexander et commet sa sixième faute de la soirée, synonyme d’expulsion. Surtout, il envoie le MVP en titre tirer deux lancers-francs. Et à l’inverse de KD quelques minutes plus tôt, SGA ne tremble pas et permet à son équipe de s’imposer 125-124.
« J’ai manqué mon lancer-franc et j’ai fait faute en fin de match. Je pense que ces deux actions sont les raisons de notre défaite » analyse Kevin Durant. « Je dois être plus discipliné et plus concentré quand nous avons l’occasion de faire un stop pour tuer le match. »
Malgré cette fin de match compliquée et globalement une deuxième mi-temps plutôt discrète, Kevin Durant boucle cette première sortie sous les couleurs de Houston avec 23 points à 9/16 au tir, 9 rebonds et 3 passes en 47 minutes de jeu, le deuxième plus gros total de son équipe juste derrière les presque 49 minutes d’Alperen Sengun
Le Turc a fini avec 39 points, 11 rebonds et 7 passes, mais aussi cinq tirs à 3-points réussis, un record en carrière, et notamment un dunk pour arracher la deuxième prolongation.
« Je ne m’attends pas à mettre tous les tirs importants en fin de match » souligne Kevin Durant. « Mais je pense que ma présence sur le terrain peut permettre de calmer tout le monde. Parfois, ce sera mon soir dans le quatrième quart-temps, parfois celui d’Alperen [Sengun]. Nous devons donc nous préparer à cela.”
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|SEA
|80
|35
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.3
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|39
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10 ☆
|OKC
|82
|40
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11 ☆
|OKC
|78
|39
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|39
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13 ☆
|OKC
|81
|39
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14 ★
|OKC
|81
|39
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15 ☆
|OKC
|27
|34
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16 ☆
|OKC
|72
|36
|50.5
|38.8
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17 ☆
|GOS
|62
|33
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18 ☆
|GOS
|68
|34
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19 ☆
|GOS
|78
|35
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21 ☆
|BRK
|35
|33
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22 ☆
|BRK
|55
|37
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23 * ☆
|All Teams
|47
|36
|56.0
|40.4
|91.9
|0.4
|6.3
|6.7
|5.0
|2.1
|0.7
|3.3
|1.4
|29.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|39
|36
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23 * ☆
|PHX
|8
|34
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.2
|2.5
|1.2
|26.0
|2023-24 ☆
|PHX
|75
|37
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25 ☆
|PHX
|62
|37
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
|2025-26
|HOU
|1
|47
|56.3
|0.0
|83.3
|0.0
|9.0
|9.0
|3.0
|6.0
|0.0
|4.0
|0.0
|23.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.