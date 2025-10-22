Kevin Durant se sent responsable de cette première défaite

Pour sa première sortie officielle avec les Rockets, Kevin Durant a connu une fin de match compliquée. À neuf secondes de la fin du temps réglementaire, le MVP 2014 est victime d’une faute de Luguentz Dort et se retrouve sur la ligne des lancers-francs pour tenter de donner trois points d’avance à Houston.

Le nouvel ailier des Rockets ne réussit qu’une seule de ses deux tentatives. Conséquence directe : juste derrière, Shai Gilgeous-Alexander inscrit un tir à mi-distance qui envoie le match en prolongation.

Dans la première période supplémentaire, KD aurait pu, une première fois, coûter la rencontre à Houston puisqu’après un tir raté de Shai Gilgeous-Alexander, il prend le rebond et demande un temps-mort alors que les Rockets n’en ont plus ! Une erreur normalement passible d’une faute technique et donc d’un lancer-franc pour OKC mais les arbitres n’ont rien vu.

Une faute décisive

S’ouvre alors une seconde prolongation au cours de laquelle Kevin Durant commet une nouvelle erreur. À deux secondes du terme, il mord sur une feinte de Shai Gilgeous-Alexander et commet sa sixième faute de la soirée, synonyme d’expulsion. Surtout, il envoie le MVP en titre tirer deux lancers-francs. Et à l’inverse de KD quelques minutes plus tôt, SGA ne tremble pas et permet à son équipe de s’imposer 125-124.

« J’ai manqué mon lancer-franc et j’ai fait faute en fin de match. Je pense que ces deux actions sont les raisons de notre défaite » analyse Kevin Durant. « Je dois être plus discipliné et plus concentré quand nous avons l’occasion de faire un stop pour tuer le match. »

Malgré cette fin de match compliquée et globalement une deuxième mi-temps plutôt discrète, Kevin Durant boucle cette première sortie sous les couleurs de Houston avec 23 points à 9/16 au tir, 9 rebonds et 3 passes en 47 minutes de jeu, le deuxième plus gros total de son équipe juste derrière les presque 49 minutes d’Alperen Sengun

Le Turc a fini avec 39 points, 11 rebonds et 7 passes, mais aussi cinq tirs à 3-points réussis, un record en carrière, et notamment un dunk pour arracher la deuxième prolongation.

« Je ne m’attends pas à mettre tous les tirs importants en fin de match » souligne Kevin Durant. « Mais je pense que ma présence sur le terrain peut permettre de calmer tout le monde. Parfois, ce sera mon soir dans le quatrième quart-temps, parfois celui d’Alperen [Sengun]. Nous devons donc nous préparer à cela.”

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 1 47 56.3 0.0 83.3 0.0 9.0 9.0 3.0 6.0 0.0 4.0 0.0 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.