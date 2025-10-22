Les arbitres n’ont pas vu la demande de temps-mort de Kevin Durant

Pour une fois, face à des arbitres qui n'ont pas vu précisément une action ou n'ont pas pris la bonne décision, Kevin Durant ne va pas se plaindre. En effet, à la fin de la première prolongation du premier match de cette saison 2025/26 à Oklahoma City, le ballon échoue dans les mains de l'ailier des Rockets après une tentative de Shai Gilgeous-Alexander.

Il reste alors 2.2 secondes à jouer et les deux équipes sont à égalité (115 partout). Mécaniquement, l'ancien des Suns demande un temps-mort. Sauf que Houston n'en a plus en stock…

Et c'est bien connu depuis Chris Webber en 1993 : demander un temps-mort « à vide » provoque une faute technique. Ainsi, le Thunder aurait dû bénéficier d'un lancer-franc puis de la possession, ce qui aurait grandement rapproché le champion en titre de la victoire.

Dès lors, pourquoi aucun des trois arbitres – Zach Zarba, Eric Dalen ou Jason Goldenberg – n'a sifflé, malgré les réclamations de Mark Daigneault ? Réponse de Zach Zarba : « Aucun n'a vu le geste de Kevin Durant. Voilà pourquoi ça n'est pas arrivé avant la fin du temps. »

Le temps s'est donc écoulé et on a filé en deuxième prolongation, durant laquelle Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont eu finalement le dernier mot.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.