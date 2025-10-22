Les arbitres n’ont pas vu la demande de temps-mort de Kevin Durant

Pour une fois, face à des arbitres qui n'ont pas vu précisément une action ou n'ont pas pris la bonne décision, Kevin Durant ne va pas se plaindre. En effet, à la fin de la première prolongation du premier match de cette saison 2025/26 à Oklahoma City, le ballon échoue dans les mains de l'ailier des Rockets après une tentative de Shai Gilgeous-Alexander.
Il reste alors 2.2 secondes à jouer et les deux équipes sont à égalité (115 partout). Mécaniquement, l'ancien des Suns demande un temps-mort. Sauf que Houston n'en a plus en stock…
Et c'est bien connu depuis Chris Webber en 1993 : demander un temps-mort « à vide » provoque une faute technique. Ainsi, le Thunder aurait dû bénéficier d'un lancer-franc puis de la possession, ce qui aurait grandement rapproché le champion en titre de la victoire.
Dès lors, pourquoi aucun des trois arbitres – Zach Zarba, Eric Dalen ou Jason Goldenberg – n'a sifflé, malgré les réclamations de Mark Daigneault ? Réponse de Zach Zarba : « Aucun n'a vu le geste de Kevin Durant. Voilà pourquoi ça n'est pas arrivé avant la fin du temps. »
Le temps s'est donc écoulé et on a filé en deuxième prolongation, durant laquelle Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont eu finalement le dernier mot.
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|SEA
|80
|35
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.3
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|39
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10 ☆
|OKC
|82
|40
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11 ☆
|OKC
|78
|39
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|39
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13 ☆
|OKC
|81
|39
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14 ★
|OKC
|81
|39
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15 ☆
|OKC
|27
|34
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16 ☆
|OKC
|72
|36
|50.5
|38.8
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17 ☆
|GOS
|62
|33
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18 ☆
|GOS
|68
|34
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19 ☆
|GOS
|78
|35
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21 ☆
|BRK
|35
|33
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22 ☆
|BRK
|55
|37
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23 * ☆
|All Teams
|47
|36
|56.0
|40.4
|91.9
|0.4
|6.3
|6.7
|5.0
|2.1
|0.7
|3.3
|1.4
|29.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|39
|36
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23 * ☆
|PHX
|8
|34
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.2
|2.5
|1.2
|26.0
|2023-24 ☆
|PHX
|75
|37
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25 ☆
|PHX
|62
|37
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.