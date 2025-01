Amen Thompson arrache la victoire pour les Rockets à Boston !

L’une des affiches du soir entre Boston et Houston n’a pas déçu, bien au contraire. Et dans un match très serré, ce sont les Rockets qui ont décroché le gros lot en s’imposant chez les champions en titre (112-114), après s’être offert deux fois le leader Cleveland la semaine passée !

Boston n’est toujours pas au complet, avec les absences d’Al Horford, Derrick White ou encore Sam Hauser. Cela n’empêche pas l’équipe de Joe Mazzulla de prendre le meilleur départ, avec le bon passage de la raquette Kristaps Porzingis – Luke Kornet, titularisé. Les Celtics mènent 9-2 puis 14-5, et profitent de leur avantage de taille, avec Kornet qui vient dunker sur la tête du bondissant Amen Thompson.

Une des rares actions sur laquelle Thompson n’est pas à son avantage dans le premier acte. Tranchant en pénétration et aérien au rebond offensif, le sophomore domine les débats. Et il est accompagné par un Dillon Brooks en feu, à 4/4 derrière l’arc pour passer un 14-0 en renverser la tendance, +4 Rockets à la fin du premier quart-temps.

Payton Pritchard éteint l’incendie de loin et Kristaps Porzingis lui emboîte le pas avant de s’envoler à la claquette dunk sur un de ses propres échecs. Revenu à hauteur, Boston ne parvient pas à enchaîner, à l’image de Jayson Tatum, aphone en première période avec 0 point à 0/5 au tir.

La réussite extérieure des Rockets fait le reste, avec Tari Eason, Dillon Brooks puis Fred VanVleet qui frappent de loin pour passer un nouveau 15-4 et compter 11 points d’avance (39-50). Un écart vite comblé en haussant le ton en défense en fin de deuxième quart-temps, laissant les deux équipes dos à dos à la pause (52-54).

Brooks – Thompson, duo majeur

Jayson Tatum retrouve rapidement la mire, mais Dillon Brooks est irrésistible en face et égale son record de paniers à 3-points inscrits sur un match (6)… après seulement deux minutes dans le troisième acte. Puis un septième dans la foulée pour maintenir Houston en tête. Les débats sont malgré tout plus équilibrés sur cette période dans un match de séries. Boston passe un 7-0 en 70 secondes pour repasser devant ? Les Rockets répondent eux par un 8-0 avec un super Thompson. Brooks remet le couvert derrière l’arc ? Jayson Tatum, 15 points dans ce quart-temps, dégaine lui aussi dans la foulée. L’intensité grimpe encore d’un cran avec sept changements de leader.

Les Celtics pensent faire le plus dur en passant un 11-0 express en début de quatrième quart-temps. À 101-89 et un peu moins de neuf minutes à jouer, les Rockets sont dos au mur, et ils répondent présent.

Jalen Green trouve enfin un peu d’allant, et Amen Thompson continue son très grand match, des deux côtés du terrain, pour remettre les siens devant à cinq minutes de la fin (101-102). Le « money time » est étouffant et Boston manque les opportunités de se donner de l‘air avec deux possessions d’avance. Dillon Brooks puis Alperen Sengun mettent Houston devant, mais Jaylen Brown et Jayson Tatum égalisent. Il reste 5,3 secondes et le mot de la fin revient à Amen Thompson, fantastique jusqu’au bout avec le floater de la victoire à sept dixièmes de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ces Rockets deviennent très, très sérieux. Corrigés à la maison lors du premier acte début janvier (86-109), les Texans ont signé une superbe prestation pour prendre leur revanche, la première victoire d’Ime Udoka dans son ancienne maison. Et Houston a montré de la ressource avec un tandem XXL Dillon Brooks (36 points à 10/15 à 3-points) – Amen Thompson (33 points, record en carrière, 9 rebonds, 4 passes). Voilà désormais les Rockets avec un meilleur pourcentage de victoires cette saison que leur victime du soir !

– Coup de mou confirmé pour les Celtics. Pas aidé par un banc limité, Boston n’a pas su trouver les solutions pour appliquer son jeu, dominé au nombre de paniers extérieurs pris comme réussis et surclassés collectivement (21-29 aux passes décisives, 14-7 aux balles perdues). Il est peut-être temps d’un vrai électrochoc pour les champions en titre, avec cinq victoires sur les dix derniers matchs « seulement ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.