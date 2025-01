Les Celtics giflent méchamment les Rockets !

En back-to-back, et sans Jaylen Brown, ni Al Horford, les Celtics enchaînent une troisième victoire de suite en s’imposant 109-86 sur le parquet des Rockets. Un succès logique, qui a pris de l’ampleur au début du 4e quart-temps.

Avant cela, les Celtics avaient mis la main sur la rencontre d’entrée grâce à un super Jrue Holiday. Le double champion olympique envoie Kristaps Porzingis au alley-oop, puis s’en va marquer au coeur de la défense. En face, Alperen Sengun est irrésistible, et les deux formations cherchent le K.O. d’entrée !

Il y a de l’adresse, de l’engagement, et comme souvent, c’est Payton Pritchard qui met tout le monde d’accord ! Sous l’impulsion de son joker, Boston signe un 10-0 pour prendre les commandes : 37-31.

Les Rockets tentent de répondre, mais les Celtics insistent avec un 10-2. Une fois de plus, Pritchard est à la conclusion, avec un superbe « reverse lay-up » ligne de fond, sur un caviar de l’autre grand monsieur de ce début de match, Jrue Holiday. Les Rockets ne plient pas, et les deux « J Green » sonnent la révolte à coup de 3-points.

À quatre minutes de la pause, les Rockets sont revenus à deux unités (53-51). Moment choisi par Jayson Tatum pour sortir de sa boîte. D’abord à 3-points, puis ensuite sur un slalom ponctué d’un dunk à deux mains. A la pause, Boston s’est redonné de l’air : 65-56.

Un 11-0 fatal

Au retour des vestiaires, place au show Derrick White. L’arrière bâche Dillon Brooks, plante un « floater » ligne de fond, et envoie Luke Kornet au alley-oop ! L’attaque des Rockets est en panne avec cinq minutes sans le moindre panier. La défense limite les dégâts, mais les Celtics atteignent les 10 points d’avance à la fin du 3e quart-temps (82-72) après un superbe cassage de chevilles de Jayson Tatum sur Cam Whitmore.

Les Rockets sont en difficulté, et les Celtics vont les envoyer au sol, au propre comme au figuré. Derrick White, Kristaps Porzingis et Payton Pritchard plantent trois paniers primés pour signer un 11-0. En face, les Rockets loupent sept tirs de suite. Avec plus de 20 points d’avance, les Celtics peuvent voir venir, et Joe Mazzulla signe la fin de la partie à cinq minutes de la fin en ouvrant largement son banc. À l’arrivée, un succès de 23 points (109-86) qui confirme que les Celtics ont pris 2025 par le bon bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Houston très diminué. Si Jeff Green était titulaire pour la première fois de la saison, c’est parce que Ime Udoka ne pouvait pas compter sur Amen Thompson, suspendu, Teri Eason, blessé, ni Jabari Smith Jr, absent pour un à deux mois après s’être fracturé la main au shootaround ! D’un seul coup, les Rockets ont perdu des qualités athlétiques, de la jeunesse et de la défense.

– L’impact d’Holiday. Fred VanVleet a vécu une soirée très compliquée, et c’est de la faute de Jrue Holiday. Epaulé de Derrick White, le meneur des Celtics l’a étouffé, mais aussi enfoncé en attaque. Dès les premières minutes du match, Jrue Holiday a imposé son physique avec 12 points rien que dans le premier quart-temps.

– Le choc XXL à venir. Les Celtics n’ont pas le temps de souffler puisqu’après ce back-to-back victorieux à Minneapolis puis Houston, ils enchaînent avec un déplacement à OKC, qui reste sur 14 victoires de rang en saison régulière !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.