Amen Thompson prend deux matchs de suspension, un seul pour Terry Rozier

Les amendes continuent de pleuvoir en NBA et la fin de match houleuse entre les Rockets et le Heat a contraint la ligue à statuer sur l’incident avec fermeté et le plus de justesse possible. Alors que Miami se dirigeait vers la victoire à moins d’une minute de la fin dimanche, les esprits se sont échauffés entre Amen Thompson et Tyler Herro, et les nerfs du sophomore de Houston ont craqué, puisque l’ailier a balancé l’arrière floridien au sol !

S’en est suivi un beau capharnaüm, forçant les arbitres à expulser quatre joueurs (Amen Thompson, Terry Rozier, Jalen Green et Tyler Herro) ainsi que l’entraîneur texan Ime Udoka et son assistant Ben Sullivan.

La NBA a clôturé l’incident en prononçant mardi les sanctions infligées aux acteurs. Amen Thompson est celui qui hérite de la plus lourde avec deux matchs de suspension. Pour s’être jeté au sol et avoir envenimé la situation, Terry Rozier écope quant à lui d’un match de suspension. Jalen Green et Tyler Herro s’en sortent respectivement avec une amende de 35 000 et 25 000 dollars. Ime Udoka devra pour sa part s’acquitter d’une amende 50 000 dollars pour avoir « agressé verbalement un officiel et n’avoir pas quitté le terrain dans les temps ».

A noter que les suspensions d’Amen Thompson et Terry Rozier engendreront également des pertes de salaire, un peu plus de 143 000 dollars pour Terry Rozier et près de 127 000 dollars pour Amen Thompson.

Peu avant l’échauffourée, Fred VanVleet avait également été éjecté pour avoir bousculé l’arbitre Marc Davis. Une bousculade vraiment légère qui lui coûtera tout de même une amende de 35 000 dollars !