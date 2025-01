Le Thunder renverse les Knicks dans le choc des invaincus

Une série de victoires allait forcément prendre fin, puisque le Thunder (treize de suite) recevait les Knicks (neuf de suite) dans le choc de la soirée. Finalement, même en « back-to-back », ce sont les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander (33 points, 7 passes) qui s’en sortent à l’arraché devant leurs visiteurs du jour (117-107).

Mais ce fut tout sauf simple pour OKC, qui a notamment dû infliger un 37-19 à New York dans le quatrième quart-temps, sous l’impulsion d’un Aaron Wiggins déterminant sur cette période : 15 points (à 4/4 à 3-points) !

Jusqu’à ce retournement de situation, les Knicks de Jalen Brunson (23 points, 9 passes) et Karl-Anthony Towns (17 points, 22 rebonds) négociaient comme il se doit cette partie. Comptant une dizaine de points d’avance, en contrôlant la peinture et en ne relâchant pas la pression à ce niveau, face à un « SGA » un poil isolé contre ce cinq new-yorkais ultra productif (et ultra utilisé…). Le duo Mikal Bridges – OG Anunoby se permettait, lui, de convertir les 3-points quand le ballon ressortait de l’intérieur.

Mais, au fil des minutes, le Thunder a retrouvé de sa superbe en défense, galvanisant en plus cette foule du Paycom Center de plus en plus électrique, à mesure que l’écart se réduisait et que New York vacillait en attaque.

Puis, quand Aaron Wiggins a donc pris chaud pour tout faire basculer dans le dernier acte, plus rien ne pouvait arriver au leader de l’Ouest, incontrôlable des deux côtés et lancé vers un nouveau succès autoritaire et référence. Toujours sans Chet Holmgren et Alex Caruso, s’il vous plaît…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC a tellement de ressources… Ils ont peut-être parfois donné l’impression d’avoir les jambes lourdes, n’étant pas autant intraitables qu’à l’accoutumée en défense, mais les joueurs du Thunder ont tout de même trouvé les moyens de l’emporter pour la quatorzième fois d’affilée (leur défaite en finale de la NBA Cup ne comptant pas dans le bilan). La preuve que cette équipe, menée par un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP et une armée de soldats prêts à se sacrifier pour le collectif, a tout ce qu’il faut pour gagner même quand elle n’est pas dans son meilleur jour. Nécessaire quand on aspire à jouer longtemps au printemps…

– L’étincelle Aaron Wiggins. Oui, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont beau avoir fait leurs chiffres pour mettre le Thunder en position de réussir un « comeback », celui-ci n’aurait pas pu avoir lieu sans le coup de chaud salvateur de Aaron Wiggins, à l’origine d’un 25-10 qui a tout fait basculer dans le quatrième quart-temps, avec ses multiples paniers à 3-points. Une adresse extérieure que l’on pourrait d’ailleurs qualifier de point de bascule de cette rencontre, tant OKC (14/27) s’est montré plus efficace que New York (9/32) dans le domaine. Au même titre, aussi, que l’apport des deux bancs (44 points à 5…).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.