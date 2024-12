Avec un immense Giannis, les Bucks étouffent le Thunder pour remporter la NBA Cup

Dans cette deuxième finale de la NBA Cup, le Thunder prend tout de suite le contrôle des opérations en utilisant Isaiah Hartenstein (16 points, 12 rebonds) en plaque tournante poste haut et le duo Shai Gilgeous-Alexander (21 points, 8/24 aux tirs) – Jalen Williams (18 points) pour lui tourner autour. Le trio marque 14 des 18 premiers points d’Oklahoma City pour punir la défense des Bucks (18-11).

Sans Khris Middleton, malade, c’est l’agressivité de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard (23 points) qui ramène toutefois immédiatement leur équipe au score. Les fixations des deux stars offrent des tirs ouverts de loin à Brook Lopez (13 points, 9 rebonds), Taurean Prince et Bobby Portis pour répondre par un 11-2 (22-20). Il faut le retour d’Hartenstein pour permettre au Thunder de virer en tête (28-27).

Le chassé-croisé se poursuit en deuxième quart-temps. Un 3-points de Damian Lillard met les Bucks à +5 (35-30), le Thunder répond par un 8-0 avec Jalen Williams qui pousse la balle sur chaque balle perdue et manqué adverse (38-35). Alors qu’Oklahoma City est abandonné par son adresse lointaine (1 sur 17 à la pause), les Bucks insistent à l’intérieur avec Antetokounmpo et Brook Lopez pour rentrer aux vestiaires avec la plus courte des avances (51-50).

Giannis Antetokounmpo, le rouleau compresseur

Milwaukee confirme dès l’entame du troisième quart temps. Un deux sur deux à 3-points lance un 13-3 terminé par une action à cinq points de Damian Lillard après deux fautes techniques sifflées à Lu Dort et Mark Daigneault (64-53) !

L’attaque du Thunder est au ralenti mais leur défense leur permet de répondre par un 7-0 pour rester en embuscade (69-64). La réaction de Giannis Antetokounmpo est cinglante. Il pilonne la défense du Thunder et marque dix points de suite dans la raquette et aux lancers-francs pour donner 13 points d’avance à son équipe (77-64).

Trois nouveaux tirs primés, cette fois de Brook Lopez et de Gary Trent Jr. (13 points), lors des trois premières minutes du dernier quart-temps mettent OKC à -20 (86-66) ! Le Thunder est sonné et les Bucks succèdent aux Lakers au palmarès de la NBA Cup avec une victoire cinglante : 97-81 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « La taille des Bucks contre la vitesse du Thunder ». C’est par cette tournure de phrase que Mark Daigneault avait expliqué son approche de cette finale. C’était selon lui le match dans le match, et malheureusement pour lui, ce sont les Bucks qui ont dicté leur loi. Les joueurs du Thunder s’étaient toutefois appliqués à pousser la balle dès que possible pour se procurer des paniers faciles en première mi-temps, mais ils n’ont pas pu continuer après la pause. C’est en effet Giannis Antetokounmpo qui a fait la différence en troisième quart temps, remporté 26-14 par les Bucks. Le Grec a terrorisé le Thunder dans la raquette, soit marquant au cercle, soit provoquant des fautes pour aller aux lancers francs, et coupant au passage le rythme d’OKC.

– Giannis Antetokounmpo, MVP de la deuxième édition de la NBA Cup. Giannis Antetokounmpo avait annoncé vouloir gagner cette deuxième NBA Cup et il n’a laissé aucune chacune à ses adversaires. Après ses 32 points, 14 rebonds, 9 passes et 4 contres lors de la demi-finale, il a enchainé avec 26 points, 19 rebonds, 10 passes et 3 contres pour offrir la coupe aux Bucks. Grâce à son impact, le reste de l’effectif a pu jouer son rôle à merveille. Comme lors de la demi-finale, Damian Lillard a joué son rôle de lieutenant à la perfection alors que les Bucks ont terminé la rencontre à 17/40 à 3-points.

– L’attaque du Thunder s’effondre. Dans un nouveau match défensif, Oklahoma City n’a jamais su trouvé son rythme, en particulier après la pause où les coéquipiers de SGA n’ont marqué que 31 points ! Mais même avant la deuxième mi-temps, le Thunder n’a jamais fait payer les rotations de la défense de Milwaukee. Ils sont rentrés aux vestiaires à 1/17 à 3- points, et ont fini le match à 4/30 ! Shai Gilgeous-Alexander, exceptionnel en quart et en demi, est cette fois maladroit. Il a eu besoin de 24 tirs pour atteindre la barre des 21 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.