Shai Gilgeous-Alexander a trouvé la faille

Comme tout le monde sur le parquet, Shai Gilgeous-Alexander a eu du mal à démarrer cette demi-finale de la NBA Cup face aux Rockets. Les « switchs » de Dillon Brooks et de ses coéquipiers l’ont limité à 3/12 aux tirs en première mi-temps, et il a loupé 8 de ses 9 premiers tirs. Et puis, la star du Thunder a fait un « reset » complet dans le vestiaire et en deuxième période, il a combiné patience et agressivité pour piquer la défense de Houston, et inscrire 20 de ses 32 points.

Le meneur All-Star a pris le contrôle du match et la défense de Houston n’a rien pu faire pour le ralentir après la pause, que ce soit dans son agressivité et la recherche de ses coéquipiers.

« Comme tous les joueurs, ça peut lui arriver d’avoir plus de mal par moment, et c’est ce qui s’est passé en première mi-temps, » concédait Mark Daigneault, après la victoire du Thunder. « Mais ce qui m’a toujours impressionné chez lui c’est sa confiance. Il a une confiance absolument sans limite et peu importe ce qui se passe dans le match, il parvient à rester dans la rencontre et la plupart du temps, ça finit par tourner et c’est ce qui s’est passé après la pause. »

Même son de cloche chez Isaiah Hartenstein, très précieux sous les deux cercles avec 21 points et 8 rebonds. « On sait tous que que Shai est comme ça… Il trouvera un moment pour trouver son rythme, et c’est ce qu’il a fait en deuxième mi-temps. »

Le défi de Dillon Brooks

Auteur de 32 points, 8 rebonds, 6 passes et 5 interceptions, SGA est sorti du match sous une ovation après avoir entendu plusieurs fois des « MVP, MVP » lorsqu’il était aux lancers-francs et la star du Thunder a apprécié.

« C’était vraiment plaisant ce soir, l’ambiance dans la salle était top, » assure-t-il. « On ne joue pas ici tous les ans mais on sent que Vegas est une ville avec une culture basket. C’est génial de pouvoir vivre ce moment ici. »

Ce qu’il a aussi apprécié, c’est de prendre le dessus sur Dillon Brooks, son coéquipier en sélection. « C’est sympa, et ça vous rend meilleur » poursuit-il. « C’est ça la NBA, c’est défier les meilleurs joueurs du monde, et c’est ce qu’il est clairement en défense. Et je pense l’être en attaque. Il me donne la possibilité de voir où j’en suis vraiment, et c’était un bon test. On va dire que je l’ai plutôt bien géré ».

Et il va en revivre, des duels intéressants, puisque le Thunder défiera les Bucks mardi soir, et ses oppositions avec le tandem Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo promettent !

De notre envoyé spécial à Las Vegas