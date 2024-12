La défense du Thunder étouffe les Rockets pour se qualifier en finale de la NBA Cup

Ce duel entre les deux meilleures défenses de la ligue a démarré sur des bases… défensives ! Les Rockets comptent jusqu’à 7 points d’avance en premier quart-temps (16-9), mais les deux attaques pataugent. Houston est à 6/24 aux tirs avec 6 balles perdues, alors que le Thunder est à 7/23 avec 4 balles perdues. La bonne entrée de Kenrich Williams permet cependant au Thunder de rester en embuscade (20-18).

Les entrées d’Amen Thompson (19 points, 7 rebonds) et de Tari Eason (12 points) durcissent encore plus le jeu. Le premier marque dix points en deuxième quart-temps pour donner six points d’avance aux Rockets (38-32), et il faut le sursaut du duo Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams (20 points, 5 rebonds, 5 passes) pour maintenir Oklahoma City dans le coup (42-41).

Au retour des vestiaires, l’adresse est enfin au rendez-vous. Les Rockets démarrent par un 4/6 de loin grâce à Jabari Smith Jr. (14 points, 6 rebonds), Jalen Green (12 points, 5/13 aux tirs), et Dillon Brooks (14 points, 5/17 aux tirs), mais le Thunder répond par un 5/5 grâce à notamment à trois réussites de Lu Dort (19 points, 5/9 à 3-points) pour lancer un 11-0 et prendre l’avantage (60-56).

SGA achève les Rockets

Sous l’impulsion de SGA et Isaiah Hartenstein (21 points, 8 rebonds) qui se régale à l’intérieur, OKC prend le contrôle de la rencontre mais Houston, comme il l’avait fait contre les Warriors en quart de finale, s’accroche à coup de rebonds offensifs et d’effort (75-69).

Les hommes de Mark Daigneault continuent sur leur lancée. Alors que Houston peine à se créer des paniers faciles, le Thunder déroule son basket et trois lancers-francs de Isaiah Joe leur donnent 11 points d’avance (80-69). Un 3-points d’Alperen Sengun (13 points, 6/15 aux tirs, 11 rebonds), jusqu’ici discret, relance les Rockets mais le retour en jeu de Shai Gilgeous-Alexander change la donne. Il provoque une faute de Brooks sur un tir à 3-points, puis enchaine un tir primé, avant d’en offrir une autre pour Jalen Williams pour mettre Houston K.O. (97-82) !

Le Thunder retrouvera donc les Bucks en finale de la deuxième édition de cette NBA Cup dans la nuit de mardi à mercredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première mi-temps en antithèse de Las Vegas. Qui dit Las Vegas, dit strass et paillettes, show à outrance, et du sex appeal. Le temps d’une mi-temps, le Thunder et les Rockets nous ont envoyés à l’opposé de tout ça avec une période physique et ultra défensive. À la pause, aucune des deux équipes ne passaient la barre des 34% de réussite aux tirs et on comptait quasiment autant de fautes (25) que de paniers marqués (30) !

– Shai Gilgeous-Alexander, taille patron. Après une première mi-temps maitrisée par Houston, Shai Gilgeous-Alexander est revenu sur le terrain en posant son empreinte sur le match. Seulement à 3/12 aux tirs lors des 24 premières minutes, la star du Thunder a fait preuve de plus de patience pour choisir les meilleurs moments pour attaquer la défense texane. Il a marqué 20 de ses 32 points en deuxième mi-temps, mais plus que ses points, ce sont ses percussions qui ont permis à OKC d’imposer son jeu. Dans son sillage, le Thunder a pu enchainer les « drive & kicks » et s’offrir des tirs ouverts. Lu Dort en a alors profité pour faire 4/4 de loin et l’écart s’est créé. Les Rockets ont tenté de revenir quand SGA soufflait sur le banc mais dès son retour, OKC a pris son envol pour filer vers la finale.

– L’attaque, encore et toujours, le talon d’Achille des Rockets. Houston a tous les outils et l’effectif pour être l’une des meilleurs défenses de la ligue. On le voit depuis le début de saison et on l’a encore vu cette nuit. Pour arriver au niveau du Thunder, les Rockets ont toutefois besoin de progresser en attaque. Dans cette demi-finale, la différence a été faite en deuxième mi-temps, une fois que Gilgeous-Alexander et OKC ont réussi à installer leur jeu offensif. Leur processus est fluide, leur identité de jeu est claire. À l’inverse, Houston se cherche encore et contre une défense aussi imperméable que celle du Thunder, ça ne pardonne pas. Ils ont fini le match à 36.5% aux tirs, dont 24% à 3-points. C’est donc la prochaine étape pour les Rockets, pour le développement de leurs jeunes joueurs, en particulier le trio Sengun – Green – Smith Jr.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.