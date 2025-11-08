Matchs
NBA hier
Matchs
hier
ORL123
BOS110
WAS114
CLE148
ATL97
TOR109
BRO107
DET125
SAS121
HOU110
MIA126
CHA108
MEM118
DAL104
MIL126
CHI110
MIN137
UTH97
DEN129
GSW104
SAC101
OKC132
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

La sinistrose persiste pour les Mavericks

Publié le 8/11/2025 à 8:47 Twitter Facebook

NBA – Quatre défaites de suite et la dernière place de la conférence Ouest : l'univers est impitoyable à Dallas.

Silence, ça coule. Rien ne va plus. C'est la crise. On peut sortir toutes les expressions consacrées du côté de Dallas pour évoquer la situation. Elle peut être résumée par deux faits : la défaite contre Memphis est la quatrième de suite et la franchise occupe la dernière place de la conférence Ouest…

« Il se trouve qu'on est en difficulté dès le début de saison », ne peut que constater Jason Kidd. « Parfois, ça arrive au milieu ou à la fin de la saison. On doit continuer de se battre. »

Pourtant, les Grizzlies n'étaient pas en grande forme non plus depuis le début de saison, avec des résultats très moyens et déjà une tension avec Ja Morant. Mais visiblement, à Memphis, on est moins malade que chez les Mavericks.

« Franchement, on n'avait aucune énergie. Pendant trois quart-temps, il n'y avait pas d'énergie et on doit faire mieux. Je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité », se lamente Max Christie alors que lui et ses coéquipiers étaient menés de 22 points après 36 minutes. « On se le disait à la mi-temps : que peut-on faire ? Personne ne va venir nous sauver. C'est à nous de le faire, même pas aux coaches. Ils nous donnent les réponses et on n'applique pas les consignes du tout. »

Encore un blessé…

De son côté, Jason Kidd n'a pas voulu tout mettre sur le dos de ses joueurs. « C'est de la faute de tout le monde. Les coaches doivent faire mieux. On peut toujours dire que les joueurs doivent être meilleurs, mais on doit tous l'être. »

Mais est-ce vraiment possible quand on encaisse 74 points en première période ou qu'on shoote à seulement 25% de réussite à 3-pts ? « On est affreux au shoot. On n'arrive pas à mettre des tirs de manière régulière », regrette l'entraîneur de Dallas.

Et pour enfoncer encore davantage le clou, Daniel Gafford s'est de nouveau fait mal à la cheville droite. « Je tiens la baraque pendant que les autres intérieurs reviennent », confie-t-il alors qu'il n'a joué que 12 minutes contre les Grizzlies.

Comme Anthony Davis et Dereck Lively II sont effectivement bloqués à l'infirmerie, perdre le pivot serait une catastrophe. « C'est un peu du déjà-vu, on était dans la même situation l'an passé », rappelle-t-il face à l’avalanche de blessures dans le Texas la saison dernière. Ce qui ne laisse rien présager de bon, Dallas ayant péniblement gagné 39 rencontres en 2024/25, sans jouer les playoffs.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Dallas Mavericks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes