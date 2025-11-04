Ja Morant de retour… mais toujours fâché

Ja Morant était bien en tenue lundi soir, après un week-end tendu marqué par un match de suspension infligé par les Grizzlies. Face aux Pistons, le meneur a livré une prestation correcte sur le plan statistique (18 points et 10 passes) mais sans réelle implication : peu concerné en défense, nonchalant dans l’attitude.

Une performance insuffisante pour battre Detroit. Mais plus encore que le match, ce sont ses réactions qui étaient très attendues. Et elles n’ont pas dissipé les doutes sur l’atmosphère entre le All-Star et sa franchise…

Vendredi contre les Lakers, Ja Morant était apparu désintéressé, en difficulté individuellement comme collectivement, puis critique envers son staff face aux médias. Lundi, il a débuté la soirée dans le silence, refusant de répondre aux journalistes dans le vestiaire. Ses propos après la rencontre n’ont pas apporté davantage de clarté. Ils ont même révélé un malaise encore bien présent entre lui et ses entraîneurs, notamment Tuomas Iisalo.

Interrogé sur l’incident du week-end, Ja Morant a lâché un sec : « Vous leur avez déjà posé la question, non ? » Relancé sur son ressenti personnel : « Vous avez déjà demandé, donc vous connaissez la réponse. » Une variante de son « demandez aux coachs » de vendredi, renvoyant encore la responsabilité vers le staff. « Oui, tout est réglé, ils vous l’ont sûrement dit ? Évidemment, ils n’allaient pas vous dire quelque chose que je n’aurais pas dit. »

Et le résumé de ses 72 dernières heures ? « Mes trois derniers jours ont été mes trois derniers jours. »

Pas de plaisir

Visiblement agacé, Ja Morant assure ne pas avoir de distractions capables de lui faire penser à autre chose et lorsqu’on lui demande s’il éprouve encore le plaisir de jouer, il lâche un « Oh non » avec haussement d’épaules à l’appui. L’interview se poursuit dans le même ton, avec des réponses courtes, froides, lourdes de sous-entendus.

Que faudrait-il pour retrouver le plaisir de jouer ? « On verra. » A-t-il de bonnes relations avec la franchise ? « Oui. Ils ont dû vous le dire, non ? Si je n’avais pas une bonne relation avec lui, je ne lui parlerais pas. »

Un « lui » adressé directement à Tuomas Iisalo, alors que la question concernait toute l’équipe. « Nous avons eu des discussions à ce sujet », ajoute-t-il simplement. Regrette-t-il son attitude contre les Lakers ? « Cette question ressemble à un piège », lâche-t-il, soupçonnant une volonté de créer la polémique.

La défaite contre Detroit n’a fait qu’alimenter la pression autour de Ja Morant et des Grizzlies, désormais 12e de l’Ouest (3 victoires – 5 défaites), derrière le Jazz ou Phoenix. Le meneur s’est montré légèrement plus loquace lorsqu’il s’est agi de basket pur, évoquant notamment ses cinq pertes de balle et reconnaissant ses erreurs.

Mais une chose est claire : Memphis et Ja Morant devront désormais répondre sur le terrain. Et surtout trouver un moyen de régler des tensions qui, malgré les discours, sont encore bien loin d’être de l’histoire ancienne.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 6 29 40.6 15.6 97.1 0.3 3.0 3.3 6.7 1.5 1.0 2.5 0.0 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.