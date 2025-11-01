NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
MIL
SAC
CHA
MIN
IND
GSW
WAS
ORL
BOS
HOU
DET
DAL
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Ja Morant suspendu par les Grizzlies après sa prise de bec avec Tuomas Iisalo !

Publié le 1/11/2025 à 21:16 Twitter Facebook

Suspendu pour « conduite préjudiciable à l’équipe » après une altercation avec son entraîneur, Ja Morant entame la saison dans la tempête. Et son avenir à Memphis s'assombrit…

Ja Morant et Tuomas IisaloÉtant donné l'attitude de Ja Morant face à la presse, suite à la défaite face aux Lakers, on pouvait sentir qu'il s'était passé quelque chose dans le vestiaire des Grizzlies…

Et les éclaircissements n'ont pas tardé à arriver, la franchise annonçant désormais la suspension de son meneur de jeu pour son prochain match, face aux Raptors. En cause ? Sa « conduite préjudiciable à l'équipe ».

D'après les informations d'ESPN, cette suspension fait suite à la remise en cause par l'entraîneur des Grizzlies, Tuomas Iisalo, du leadership et des efforts de Ja Morant lors d'un échange d'après-match après la défaite contre les Lakers. Des reproches auxquels Ja Morant aurait répondu d'un ton jugé inapproprié.

Cette suspension va coûter 271 042 dollars à Ja Morant, soit 1/145e de son salaire de 39 millions de dollars.

Mais c'est désormais surtout son avenir dans le Tennessee qui interroge, car la saison 2025/26 ne fait que commencer, et le club ne pourra pas tenir la campagne avec une star et un coach en conflit.

Ja Morant Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8
2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1
2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4
2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2
2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1
2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2
2025-26 MEM 6 29 40.6 15.6 97.1 0.3 3.0 3.3 6.7 1.5 1.0 2.5 0.0 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Memphis Grizzlies en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes