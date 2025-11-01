Ja Morant suspendu par les Grizzlies après sa prise de bec avec Tuomas Iisalo !

Étant donné l'attitude de Ja Morant face à la presse, suite à la défaite face aux Lakers, on pouvait sentir qu'il s'était passé quelque chose dans le vestiaire des Grizzlies…

Et les éclaircissements n'ont pas tardé à arriver, la franchise annonçant désormais la suspension de son meneur de jeu pour son prochain match, face aux Raptors. En cause ? Sa « conduite préjudiciable à l'équipe ».

D'après les informations d'ESPN, cette suspension fait suite à la remise en cause par l'entraîneur des Grizzlies, Tuomas Iisalo, du leadership et des efforts de Ja Morant lors d'un échange d'après-match après la défaite contre les Lakers. Des reproches auxquels Ja Morant aurait répondu d'un ton jugé inapproprié.

Cette suspension va coûter 271 042 dollars à Ja Morant, soit 1/145e de son salaire de 39 millions de dollars.

Mais c'est désormais surtout son avenir dans le Tennessee qui interroge, car la saison 2025/26 ne fait que commencer, et le club ne pourra pas tenir la campagne avec une star et un coach en conflit.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 6 29 40.6 15.6 97.1 0.3 3.0 3.3 6.7 1.5 1.0 2.5 0.0 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.