Ja Morant suspendu par les Grizzlies après sa prise de bec avec Tuomas Iisalo !

Étant donné l'attitude de Ja Morant face à la presse, suite à la défaite face aux Lakers, on pouvait sentir qu'il s'était passé quelque chose dans le vestiaire des Grizzlies…
Et les éclaircissements n'ont pas tardé à arriver, la franchise annonçant désormais la suspension de son meneur de jeu pour son prochain match, face aux Raptors. En cause ? Sa « conduite préjudiciable à l'équipe ».
D'après les informations d'ESPN, cette suspension fait suite à la remise en cause par l'entraîneur des Grizzlies, Tuomas Iisalo, du leadership et des efforts de Ja Morant lors d'un échange d'après-match après la défaite contre les Lakers. Des reproches auxquels Ja Morant aurait répondu d'un ton jugé inapproprié.
Cette suspension va coûter 271 042 dollars à Ja Morant, soit 1/145e de son salaire de 39 millions de dollars.
Mais c'est désormais surtout son avenir dans le Tennessee qui interroge, car la saison 2025/26 ne fait que commencer, et le club ne pourra pas tenir la campagne avec une star et un coach en conflit.
|Ja Morant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|MEM
|67
|31
|47.7
|33.5
|77.6
|0.8
|3.1
|3.9
|7.3
|1.6
|0.9
|3.3
|0.3
|17.8
|2020-21
|MEM
|63
|33
|44.9
|30.3
|72.8
|0.9
|3.1
|4.0
|7.4
|1.4
|0.9
|3.2
|0.2
|19.1
|2021-22 ☆
|MEM
|57
|33
|49.3
|34.4
|76.1
|1.4
|4.4
|5.7
|6.7
|1.5
|1.2
|3.4
|0.4
|27.4
|2022-23 ☆
|MEM
|61
|32
|46.6
|30.7
|74.8
|1.0
|4.9
|5.9
|8.1
|1.6
|1.1
|3.4
|0.3
|26.2
|2023-24
|MEM
|9
|35
|47.1
|27.5
|81.3
|0.7
|4.9
|5.6
|8.1
|2.1
|0.8
|3.0
|0.6
|25.1
|2024-25
|MEM
|50
|30
|45.4
|30.9
|82.4
|0.7
|3.4
|4.1
|7.3
|2.3
|1.2
|3.7
|0.2
|23.2
|2025-26
|MEM
|6
|29
|40.6
|15.6
|97.1
|0.3
|3.0
|3.3
|6.7
|1.5
|1.0
|2.5
|0.0
|20.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.