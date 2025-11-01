Rien ne va déjà plus entre Ja Morant et Tuomas Iisalo à Memphis

Ce duel entre les Lakers et les Grizzlies a été marqué par l’incroyable démonstration de Luka Doncic, auteur de 44 points, mais aussi par la prestation fantomatique de Ja Morant. Le meneur de Memphis a quitté le parquet avec seulement 8 points, à 3/14 au tir dont un terrible 0/6 à 3-points, pour un peu plus de 30 minutes de jeu.

Au-delà des chiffres, c’est surtout l’attitude et l’impression visuelle laissées par le double All-Star qui interpellent. Après la pause, Ja Morant n’a pas inscrit le moindre point. Pire encore, après sa dernière entrée en jeu, à cinq minutes de la fin, il n’a pas pris un seul tir.

Si son temps de jeu pourrait surprendre, il ne semble toutefois pas résulter d’une sanction individuelle. Depuis le début de la saison, Tuomas Iisalo et son staff ont en effet instauré une rotation globalement équilibrée : dix joueurs entre 15 et 28 minutes par match, avec Ja Morant en tête de la hiérarchie.

Mais après le match, le meneur n’a pas caché son agacement, répétant trois fois : « Demandez aux entraîneurs… »

« Allez lui demander, il a beaucoup de choses à dire »

« Allez lui demander, il a beaucoup de choses à dire » a-t-il encore lâché, avant d’inviter la presse à interroger les entraîneurs pour savoir pourquoi il semblait si démotivé sur le terrain.

« Selon eux, la solution aurait sans doute été de ne pas me faire jouer, honnêtement » a-t-il finalement répondu sur ce qu'auraient pu faire les Grizzlies pour remporter ce match. « C’était le message, en gros. Pas de souci. »

Autre symbole qui traduit la frustration du meneur, son attitude lors d’un temps mort de ce match perdu face aux Lakers. Ja Morant s’est ainsi clairement tenu à l’écart de son équipe, mains sur les hanches pendant que Tuomas Iisalo donnait ses consignes.

Pour le moment, l'entraîneur de Memphis n’a pas encore eu l’occasion de réagir à la sortie de sa star puisqu'il était en conférence de presse quand Ja Morant répondait aux questions dans le vestiaire. Mais il s’est clairement passé quelque chose à la mi-temps : certaines remarques du staff que le All-Star aurait très mal prises ?

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 5 28 43.5 19.2 97.0 0.4 3.4 3.8 6.6 1.6 1.0 2.8 0.0 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.