Le MVP de la nuit | Luka Doncic dans la lignée de Wilt Chamberlain

Avant sa blessure, Luka Doncic avait démarré la saison sur les chapeaux de roue, avec déjà deux matchs à plus de 40 points. Après quelques jours d’arrêt forcé en raison d’un pépin au doigt, le Slovène effectuait son retour sur les parquets ce vendredi, pour défier les Grizzlies.

Et dès le premier quart-temps, le meneur slovène donne le ton : 13 points inscrits, dont un stepback à longue distance face à Kentavious Caldwell-Pope. Mais c’est dans le troisième acte que le show Doncic prend toute son ampleur. Alors que les Lakers entament la deuxième mi-temps avec 14 points de retard, leur maestro se charge de la révolte. En feu, il inscrit 16 points dans la période et redonne l’avantage aux siens d’un tir primé plein de sang-froid.

Dans le dernier quart, le chef d’orchestre californien parachève sa démonstration en plantant son sixième tir à 3-points, scellant ainsi le sort de la rencontre. Luka Doncic conclut la soirée avec 44 points à 16/27 au tir, 12 rebonds et 6 passes en près de 39 minutes, guidant les Lakers vers la victoire (117-112) face à Memphis.

« Je me sens bien, mais vous savez, si on gagne des matchs je me sens encore mieux » s’amuse Luka Doncic après la rencontre. « Le plus important, c’est d’aider l’équipe à gagner. Parfois, je vais devoir mettre des points, parfois, je vais devoir faire autre chose. »

Dans les pas de LeBron James et Wilt Chamberlain

Sur ses trois premières sorties de la saison, il affiche des chiffres hallucinants : 43 points contre Golden State, 49 contre Minnesota, et 44 face à Memphis. Un enchaînement historique : avant lui, seul Wilt Chamberlain avait réussi à débuter une saison avec trois matchs consécutifs à plus de 40 points — c’était en 1961 et 1962.

L’ancienne légende avait d’ailleurs bouclé deux saisons à plus de 40 points de moyenne (1961/62 et 1962/63). De quoi inspirer Austin Reaves, qui imagine déjà Luka Doncic capable d’imiter le « Big Dipper ». Mais le principal intéressé préfère garder les pieds sur terre.

« Austin est un idiot ! » plaisante Luka Doncic. « C’est un objectif difficile à atteindre. Certains soirs, je vais subir davantage de prises à deux et je ne pourrai pas marquer autant de points. J’ai réussi trois ou quatre tirs qui étaient fous, mais qui étaient de mauvais tirs. Je dois continuer de travailler là-dessus. »

Avec cette nouvelle performance XXL, Luka Doncic égale en tout cas un record de franchise : il devient le deuxième joueur de l’histoire des Lakers, après LeBron James, à compiler plusieurs matchs à au moins 40 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 tirs à trois points sur une même saison régulière.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2025-26 LAL 2 38 62.0 31.8 79.3 0.5 11.0 11.5 8.5 2.5 1.0 3.0 0.5 46.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.