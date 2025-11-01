Pour son retour, Luka Doncic (44 points) allume les Grizzlies

Pour débuter leur NBA Cup, les Lakers pouvaient compter sur le retour de Luka Doncic (44 points, 12 rebonds, 6 passes) qui venait de manquer quelques jours de compétition à cause d'une entorse au doigt. Si les Grizzlies prennent les commandes en début de rencontre, le Slovène se montre avec 13 de ses 44 points dans ce premier quart-temps pour donner l'avantage aux Lakers après neuf minutes de jeu avec un “stepback” sur la tête de Kentavious Caldwell-Pope (26-24). Lorsque l'ancien joueur de Dallas rejoint le banc, c'est Austin Reaves (21 points, 4 rebonds, 4 passes) qui prend le relais avec cinq points de suite pour permettre à Los Angeles de mener 31 à 27 après douze minutes de jeu.

Une avance qui grimpe à huit unités après un “alley-oop” entre Luka Doncic et Deandre Ayton, mais les Grizzlies remontent aussitôt au score. Les hommes de Tuomas Iisalo lancent un 14-4 conclu par un panier de Jock Landale pour repasser devant (52-50) et forcer J.J. Redick à prendre un temps-mort. Un arrêt de jeu qui ne change rien puisque les Grizzlies enchaînent avec 13 points de suite dont deux paniers de Jaylen Wells (60-50). Si Marcus Smart tente de calmer l'incendie avec un tir à 3-points, les visiteurs comptent 14 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires (69-55).

Luka Doncic porte les Lakers

Après la pause, c'est au tour des Lakers de signer un “run” puisque Los Angeles lance un 21-8 pour égaliser grâce à une flèche lointaine de Luka Doncic qui passe déjà la barre 30 unités. Dans la foulée, le Slovène envoie au “alley-oop” Jaxson Hayes pour redonner l'avantage aux siens (78-76). Pendant tout le reste de ce troisième acte, les deux équipes s'échangent les coups à l'image des dix changements de leader sur ce seul troisième quart-temps. Une période au cours de laquelle les Grizzlies mènent les débats de seulement deux petits points (91-89).

Un écart rapidement effacé par les Lakers qui peuvent compter sur les héros du match face aux Wolves pour repasser devant, à savoir le duo Austin Reaves – Jake LaRavia. Pour finir le match, Los Angeles accélère. Rui Hachimura se montre de loin tout comme Luka Doncic qui inscrit son sixième tir à 3-points de la soirée pour donner onze points d'avance à son équipe à six minutes du terme (108-97). Un écart que ne parvient pas à combler Memphis qui finit par s'incliner 117-112 pour concéder sa troisième défaite en six matchs.

Les Lakers confirment, de leur côté, la belle dynamique de ce début de saison avec quatre victoires en six sorties et ils auront l'occasion d'enchaîner face au Heat ce dimanche.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Doncic comme Chamberlain. Avant de se blesser, Luka Doncic avait enchaîné deux sorties à plus de 40 points. Un élan confirmé lors de ce duel face à Memphis puisqu'il finit avec 44 unités à 14/27 au tir. Seul Wilt Chamberlain avait débuté une saison avec trois rencontres à 40 points et plus… Au-delà des stats, le Slovène a pesé sur le jeu lorsque les Lakers avaient le plus besoin de lui. Pour commencer, c'est lui qui donne l'avantage aux Lakers dans le premier acte puis il impulse la remontée au score de son équipe dans le troisième quart-temps. Enfin, il inscrit le tir à 3-points qui scelle le sort du match à six minutes du terme.

– Un échange de “runs”. Alors que les Lakers tentaient de creuser un écart dans le deuxième quart-temps, Memphis a su se ressaisir et passer un 23-5 avant la mi-temps pour reprendre l'avantage. Un “run” porté par les “role players” des Grizzlies puisque Vince Williams Jr., Jock Landale ou encore Jaylen Wells se sont tous montrés durant ce bon passage. Sauf que juste après la mi-temps, Memphis s'écroule et ce fut au tour des Lakers de se montrer avec un 27-4 dès la reprise pour reprendre l'avantage. Un “run” cette fois-ci porté par la star de la soirée à savoir Luka Doncic.

– Ja Morant plutôt ourson que Grizzly. Si Luka Doncic avait la main chaude et qu'il a été épaulé par un Austin Reaves auteur de 21 points malgré sa maladresse (5/14 au tir), Jaren Jackson Jr. n'a pas pu être aidé par Ja Morant sur ce match. Le meneur a été transparent surtout en deuxième mi-temps où il n'a pas inscrit le moindre point. Le double All-Star finit sa soirée avec seulement huit points et un pauvre 3/14 au tir dont un catastrophique 0/6 de loin. Après la rencontre, le meneur était semble-t-il remonté contre son coach…