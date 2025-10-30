Austin Reaves terrasse les Wolves au buzzer !

Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les deux formations se croisent, et les Wolves trouvent dès les premiers instants la cible à 3-pts et chacun se fait plaisir. Un coup, c'est Mike Conley, l'autre, c'est Donte DiVincenzo, ou encore Julius Randle. De l'autre côté, la pression exercée sur Austin Reaves le gêne bien (34-32). Le deuxième quart-temps est bien plus brouillon que le premier avec un Reaves toujours aussi patient et une équipe de Los Angeles qui termine avec un 7-0 pour prendre les commandes (58-62).

Le manque de tranchant de Minnesota se confirme après la pause, alors que l'arrière californien est toujours dans la parfaite gestion du groupe et que Jake LaRavia se montre avec 17 points dans le seul troisième quart-temps. Quand les Lakers passent un 12-0, les Wolves répondent avec un 8-0 pour ne pas être trop largués avant le dernier acte (86-97).

Minnesota proche du hold-up

Les troupes de Chris Finch, longtemps amorphes, s'offrent un sursaut en fin de rencontre pour espérer l'emporter. Après un 7-0, Austin Reaves répond à 3-pts, mais la vague est forte. Jaden McDaniels inscrit 5 points de suite et les Wolves sont à un point. Julius Randle se charge de la possession décisive et marque. Minnesota vient de passer un 14-2.

Les Lakers ont alors six secondes pour l'emporter. La balle arrive dans les mains de Reaves, qui pénètre et déclenche au niveau de la ligne des lancers-francs. Ça tombe dedans, au buzzer et les Californiens l'emportent 116-115.

AUSTIN REAVES… FOR THE WIN. pic.twitter.com/SxUKE8i9RM — Basket USA (@basketusa) October 30, 2025

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le gros match d'Austin Reaves. Pas de pointe à 40 ou 50 points cette fois, mais une performance complète pour l'arrière. Maladroit car ciblé en défense, il termine avec 28 points à 9/24 au shoot dont 3/11 à 3-pts. Mais son panier au buzzer et ses 16 passes décisives (seulement trois ballons perdus) embellissent grandement sa sortie et confirment sa grande forme, en l'absence de LeBron James et Luka Doncic.

– Le troisième quart-temps de Jake LaRavia. Avec 27 points, l'ancien de Memphis a été le parfait lieutenant d'Austin Reaves. Surtout, il a été d'une adresse folle : 10/11 au shoot et 5/6 à 3-pts. Ses 17 points dans le troisième quart-temps ont permis aux Lakers de dérouler.

– Le sursaut des Wolves. Grâce au panier de Julius Randle, Minnesota n'était vraiment pas loin de prendre ce match. Une victoire aurait-elle été méritée ? Car malgré les envies de défense exprimées, Rudy Gobert et ses camarades ont encore été irréguliers et peu tranchants, sauf à la fin, avec ce dernier sursaut. On a trop longtemps, dans cette rencontre, revu les Wolves de la saison passée, peu concernés en défense et manquant d'agressivité dans le jeu.