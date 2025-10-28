Austin Reaves, très brillant mais trop isolé

Au lendemain de ses 51 points face aux Kings, Austin Reaves a encore joué 39 minutes et encore marqué beaucoup de points contre Portland. 41 exactement, à 13/22 au shoot, ce qui lui permet d'afficher 92 points en deux matches. Comme Luka Doncic lors des deux premières rencontres de la saison.
Sauf que contrairement au scénario face à Sacramento, cette fois, Los Angeles a perdu. Il faut dire que les Lakers devaient faire sans Luka Doncic, LeBron James mais aussi Marcus Smart et Gabe Vincent, ainsi que Maxi Kleber et Jaxson Hayes… « C'était difficile vu le nombre de joueurs absents. C'est dur d'organiser une attaque sans porteur de balle », se lamente JJ Redick.
Encore deux matches sans Luka Doncic
L'attaque californienne a donc toussé, perdant 25 ballons. Seule véritable option pour mener le jeu, Austin Reaves a énormément porté le ballon, ce qui explique ses 8 ballons perdus…
« Je suis fatigué mais c'est pour ça qu'on pratique ce sport. C'est du plaisir », confirme l'arrière, qui a joué 78 minutes entre dimanche et lundi soir. « C'est évident qu'on n'a pas joué au niveau espéré, mais comme JJ Redick l'a dit, c'est compliqué quand les rotations sont courtes. On avait sept joueurs absents. On a joué dur, assez pour gagner, mais on n'a pas joué assez bien. »
En plus de ses 41 points, l'arrière des Lakers a aussi compilé 5 passes, 4 rebonds et 3 interceptions. En profitant de ses responsabilités, il tourne ainsi à 35.8 points (57% dont 43% à 3-pts) et 8.5 passes de moyenne depuis une semaine et le début de la compétition. Et ça pourrait continuer contre Minnesota et Memphis, avant le retour du Slovène.
« C'est un compétiteur », déclare Jarred Vanderbilt sur son coéquipier. « Il relève le défi à chaque fois. Il vient de marquer plus de 90 points en deux soirs… C'est dingue. Il a tout donné sur le parquet et on n'a pas réussi à l'emporter. Mais on a joué avec les bonnes intentions. »
|Austin Reaves
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|LAL
|61
|23
|45.9
|31.7
|83.9
|0.7
|2.4
|3.2
|1.8
|1.4
|0.5
|0.7
|0.3
|7.3
|2022-23
|LAL
|64
|29
|52.9
|39.8
|86.4
|0.5
|2.5
|3.0
|3.4
|1.7
|0.5
|1.5
|0.3
|13.0
|2023-24
|LAL
|82
|32
|48.6
|36.7
|85.3
|0.7
|3.6
|4.3
|5.5
|1.9
|0.8
|2.1
|0.3
|15.9
|2024-25
|LAL
|73
|35
|46.0
|37.7
|87.7
|0.8
|3.7
|4.5
|5.8
|2.1
|1.1
|2.4
|0.3
|20.2
|2025-26
|LAL
|3
|37
|56.6
|45.0
|89.2
|0.7
|7.0
|7.7
|9.7
|2.3
|1.3
|2.7
|0.0
|34.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.