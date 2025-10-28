Austin Reaves, très brillant mais trop isolé

Au lendemain de ses 51 points face aux Kings, Austin Reaves a encore joué 39 minutes et encore marqué beaucoup de points contre Portland. 41 exactement, à 13/22 au shoot, ce qui lui permet d'afficher 92 points en deux matches. Comme Luka Doncic lors des deux premières rencontres de la saison.

Sauf que contrairement au scénario face à Sacramento, cette fois, Los Angeles a perdu. Il faut dire que les Lakers devaient faire sans Luka Doncic, LeBron James mais aussi Marcus Smart et Gabe Vincent, ainsi que Maxi Kleber et Jaxson Hayes… « C'était difficile vu le nombre de joueurs absents. C'est dur d'organiser une attaque sans porteur de balle », se lamente JJ Redick.

Encore deux matches sans Luka Doncic

L'attaque californienne a donc toussé, perdant 25 ballons. Seule véritable option pour mener le jeu, Austin Reaves a énormément porté le ballon, ce qui explique ses 8 ballons perdus…

« Je suis fatigué mais c'est pour ça qu'on pratique ce sport. C'est du plaisir », confirme l'arrière, qui a joué 78 minutes entre dimanche et lundi soir. « C'est évident qu'on n'a pas joué au niveau espéré, mais comme JJ Redick l'a dit, c'est compliqué quand les rotations sont courtes. On avait sept joueurs absents. On a joué dur, assez pour gagner, mais on n'a pas joué assez bien. »

En plus de ses 41 points, l'arrière des Lakers a aussi compilé 5 passes, 4 rebonds et 3 interceptions. En profitant de ses responsabilités, il tourne ainsi à 35.8 points (57% dont 43% à 3-pts) et 8.5 passes de moyenne depuis une semaine et le début de la compétition. Et ça pourrait continuer contre Minnesota et Memphis, avant le retour du Slovène.

« C'est un compétiteur », déclare Jarred Vanderbilt sur son coéquipier. « Il relève le défi à chaque fois. Il vient de marquer plus de 90 points en deux soirs… C'est dingue. Il a tout donné sur le parquet et on n'a pas réussi à l'emporter. Mais on a joué avec les bonnes intentions. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 35 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 3 37 56.6 45.0 89.2 0.7 7.0 7.7 9.7 2.3 1.3 2.7 0.0 34.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.