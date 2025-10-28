Le nouveau carton d’Austin Reaves ne suffit pas face aux Blazers

Jour après jour, l'infirmerie des Lakers se remplit et au lendemain d'une belle victoire face aux Kings, les joueurs de JJ Redick ont subi une défaite logique face aux Blazers. Décimés par les absences, les Lakers ont résisté une mi-temps avant de s’écrouler en seconde période.

Déjà privés de LeBron James, Luka Doncic ou encore Jaxson Hayes, les Lakers avaient appris dans la journée les forfaits de Gabe Vincent et Marcus Smart. Malgré cette hécatombe, les Lakers débutent mieux la rencontre avec un Austin Reaves omniprésent et un Deandre Ayton solide dans la peinture face à ses anciens partenaires. Les Lakers perdent peu la balle, et en face, les Blazers semblent endormis. C'est au moment où les deux coaches débutent leurs rotations que le match bascule.

C'est surtout l'entrée en jeu de Jerami Grant qui change tout. Sous son impulsion, les Blazers prennent les commandes et Donovan Clingan fait un gros chantier sous les panneaux avec une claquette puis un gros dunk. Après que Bronny James s'est fait bâcher, c'est Jrue Holiday, au buzzer, qui ponctue ce quart-temps avec quatre points d'avance (28-24).

Dès que Reaves sort, c'est le néant…

En face, les Lakers n'arrivent toujours pas à faire mouche de loin, mais ils résistent. Jarred Vanderbilt et Deandre Ayton tiennent bon sous les panneaux, et Reaves est toujours aussi fort. Mais l'arrière des Lakers, qui commence à perdre des ballons, a aussi besoin de souffler, et Redick le rappelle sur le banc. Sans leur option numéro 1, les Lakers sombrent, au point d'encaisser un 9-0 pour se retrouver menés (46-38). JJ Redick le remet tout de suite en jeu, mais Portland tient bon, et à la pause, Portland mène 59-53.

C'est au retour des vestiaires que les choses vont vraiment se compliquer pour les Lakers. Les pertes de balle s'enchaînent, les jambes sont lourdes, et l'adresse de Portland fait la différence.

À 100% à 3-points, Deni Avdija plante deux paniers primés de suite pour passer l'écart à +15 (73-58). JJ Redick n'a quasiment aucune solution en sortie de banc, et lorsque le duo Reaves-Knecht tente un beau baroud d'honneur, c'est encore Grant qui les calme, épaulé d'un efficace Caleb Love (84-73).

Finalement, l'écart va atteindre les 18 points après deux 3-points de suite de Jrue Holiday (97-79). Il reste dix minutes à jouer, mais Portland a le match bien en main, et à cinq minutes de la fin, JJ Redick agite le drapeau blanc en ouvrant son maigre banc pour une défaite finalement très logique (122-108).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Des Lakers exsangues. JJ Redick était privé de sept joueurs pour attaquer la rencontre, dont beaucoup de créateurs : Luka Doncic, LeBron James, Gabe Vincent et Marcus Smart. Avec le seul Austin Reaves pour véritablement diriger le jeu, on comprend mieux les 23 ballons perdus. Dont 8 pour Reaves…

– Portland domine sous les cercles. Deandre Ayton avait bien débuté la partie, mais il y avait clairement davantage de taille et de kilos en face. A l'image d'un Donovan Clingan en double-double, les Blazers ont appuyé là où ça fait mal avec 19 rebonds offensifs pour 35 points inscrits sur des tirs en “seconde chance”.

– Grant, le 6e homme de luxe. Comme Chauncey Billups, Tiago Splitter maintient Jerami Grant en 6e homme, et l'ancien ailier des Nuggets fait très mal aux (maigres) remplaçants adverses. Sa polyvalence et sa capacité à sanctionner de loin sont idéales dans ce rôle, et il tourne à 22.5 points de moyenne après quatre matches. En 28 minutes.