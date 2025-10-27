Austin Reaves (51 points) réussit le match de sa vie à Sacramento

Malgré les absences conjuguées de Luka Doncic et de LeBron James, les fans des Kings n'ont pas été déçus du spectacle lié à la venue des Lakers. Le troisième homme fort de la maison « Purple & Gold », Austin Reaves, s'est chargé de sortir le grand jeu en signant son record en carrière (51 points) dans la courte victoire de sa formation (120-127).

C'est lui qui s'est chargé de clore les débats dans les derniers instants, en allant provoquer une énième faute sous le cercle pour redonner deux possessions d'avance aux Lakers à 30 secondes de la fin. Dans la foulée, Dennis Schroder a manqué un immanquable lay-up, et le même Reaves s'est invité une dernière fois sur la ligne de réparation.

Là où l'arrière a passé une bonne partie de sa soirée (21/22 !) et où il a pu franchir cette barre mythique des 50 unités. À la pause, il en était déjà à 21 points, mais le principal créateur de sa formation ce soir a également beaucoup distribué. Notamment vers son lieutenant de circonstance, Deandre Ayton, auteur de son meilleur match sous le maillot des Lakers et de loin (22 points et 15 rebonds).

La séquence folle d'Austin Reaves

L'ancien pivot des Suns s'est montré beaucoup plus actif à l'intérieur que son opposant direct, Domantas Sabonis, gêné par les fautes et globalement peu servi par ses arrières. Des arrières locaux en bonne forme, entre Zach LaVine (32 points), DeMar DeRozan (21) ou l'ancien de la maison d'en face, Russell Westbrook. Insuffisant toutefois pour prendre les devants dans cette partie où Los Angeles a longtemps mené au score, malgré une égalité parfaite lors du passage au vestiaire (62-62).

Sacramento pensait pourtant tenir le bon bout à l'entame du dernier quart-temps, après ce « pick-and-pop » terminé par un tir primé de Sabonis qui offrait deux possessions d'avance aux Kings (101-97). La réponse des Lakers, d'Austin Reaves précisément, a été terrible : un panier à 3-points pour sanctionner le « drop coverage » d'en face, un « step-back » de la même distance devant DeRozan, puis un nouveau tir primé devant un Schroder stoïque.

Le Golden 1 Center était sonné (101-108). Zach LaVine a bien tenté de répondre, Jake LaRavia signait quelques bonnes minutes pour maintenir le matelas des Lakers qui ont fini par s'imposer, dans un match où les deux formations ont misé sur des rotations à huit joueurs.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Austin Reaves injouable. En 40 ans, seuls trois joueurs ont terminé avec une telle ligne de statistiques à au moins 50 points, 11 rebonds et 9 passes : James Harden (2 fois), son ancien coéquipier Russell Westbrook (2 fois) ainsi que son coéquipier actuel, Luka Doncic. Austin Reaves s'invite ainsi dans l'élite avec son petit bijou qui, dans l'histoire des Lakers, n'avait plus été vu depuis 1963. Un soir de février Elgin Baylor avait signé 50 points, 15 rebonds et 11 caviars dans un match face aux Celtics.

– Le grand écart aux lancers-francs. Les Lakers avaient chambré Luka Doncic qui avait manqué un lancer-franc en fin de match face aux Wolves, bloquant son compteur à 49 unités. Reaves en a remis une couche cette nuit, en dépassant cette marque sur la base d'un énorme ratio sur la ligne. Si énorme que l'arrière a shooté davantage de lancers-francs à lui seul que toute l'équipe adverse (12/18)…

– Russell Westbrook à l'aise face à son ancienne équipe. Après deux premières sorties discrètes avec les Kings, le meneur de jeu était sans doute motivé à l'idée de briller face à l'une de ses anciennes équipes. Ce qu'il a fait avec une copie à 18 points (6/12 aux tirs), 6 rebonds et 6 passes, toutefois ternie par de mauvais passages sur la fameuse ligne des lancers-francs (2/6).