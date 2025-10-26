NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
SAS
BRO
DET
BOS
CLE
MIL
MIA
NYK
WAS
CHA
MIN
IND
DAL
TOR
LAC
POR
SAC
LAL
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Luka Doncic absent au moins une semaine…

Publié le 26/10/2025 à 20:44 Twitter Facebook

NBA – L'infirmerie des Lakers se remplit un peu plus avec l'absence pour une semaine minimum de Luka Doncic, victime d'une entorse à un doigt de la main gauche.

Luka Doncic (Lakers) contre les Wolves

Pas de LeBron James, ni de Luka Doncic la semaine prochaine pour les Lakers. Parti sur des bases statistiques historiques (43 puis 49 points lors de ses deux premières sorties), Doncic s'est donné une entorse à un doigt de la main gauche et il doit observer au moins une semaine de repos. Le Slovène sera alors réévalué, alors qu'il souffre également d'une contusion à la jambe gauche. L'ancien joueur des Mavericks avait joué le match contre les Wolves vendredi avec le pouce et le majeur strappés.

Los Angeles va devoir faire le dos rond, alors que Luka Doncic devrait manquer au moins les quatre prochaines rencontres. A commencer par le duel californien contre les Kings la nuit prochaine, puis la réception des Blazers lundi soir, et des déplacements à Minnesota mercredi puis à Memphis vendredi pour le premier match de la NBA Cup. La participation de Doncic contre le Heat dimanche prochain est elle aussi en suspens.

Sans ses deux joueurs majeurs, JJ Redick va devoir s'appuyer davantage sur Austin Reaves (25,5 points, 10 passes de moyenne lors des deux premiers matchs de la saison) pour créer comme pour scorer. Le journaliste de The Athletic Dan Woike précise toutefois que les Lakers ne sont pas inquiets à long terme par cette blessure, même si elle devrait rendre le début de saison plus difficile encore.

Les Lakers devront par ailleurs aussi faire sans Jaxson Hayes, blessé au genou, dimanche contre Sacramento.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Los Angeles Lakers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes