Luka Doncic absent au moins une semaine…

Pas de LeBron James, ni de Luka Doncic la semaine prochaine pour les Lakers. Parti sur des bases statistiques historiques (43 puis 49 points lors de ses deux premières sorties), Doncic s'est donné une entorse à un doigt de la main gauche et il doit observer au moins une semaine de repos. Le Slovène sera alors réévalué, alors qu'il souffre également d'une contusion à la jambe gauche. L'ancien joueur des Mavericks avait joué le match contre les Wolves vendredi avec le pouce et le majeur strappés.

Los Angeles va devoir faire le dos rond, alors que Luka Doncic devrait manquer au moins les quatre prochaines rencontres. A commencer par le duel californien contre les Kings la nuit prochaine, puis la réception des Blazers lundi soir, et des déplacements à Minnesota mercredi puis à Memphis vendredi pour le premier match de la NBA Cup. La participation de Doncic contre le Heat dimanche prochain est elle aussi en suspens.

Sans ses deux joueurs majeurs, JJ Redick va devoir s'appuyer davantage sur Austin Reaves (25,5 points, 10 passes de moyenne lors des deux premiers matchs de la saison) pour créer comme pour scorer. Le journaliste de The Athletic Dan Woike précise toutefois que les Lakers ne sont pas inquiets à long terme par cette blessure, même si elle devrait rendre le début de saison plus difficile encore.

Les Lakers devront par ailleurs aussi faire sans Jaxson Hayes, blessé au genou, dimanche contre Sacramento.