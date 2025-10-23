LeBron James plus actif en coulisses que sur le banc

L'attitude assez distante de LeBron James sur le banc durant la défaite des Lakers face aux Warriors a été remarquée. En tenue civile, il n'a pas montré un grand enthousiasme quand Luka Doncic et ses coéquipiers réalisaient quelques bonnes actions. Comme s'il n'était pas vraiment concerné par la rencontre, pourtant la première de la saison.
Visiblement, le All-Star s'est montré plus concerné le lendemain, pendant la séance vidéo de ce revers. « Il a beaucoup aidé », assure JJ Redick, qui a pensé à sa star pendant la rencontre.
« On a été mauvais en transition, ce qui est un point important de notre défense. Surveiller les gars en transition, c'était une des priorités de la rencontre. On a parlé de ça », raconte le coach. « Ce n'était pas aussi mauvais qu'on le pensait. Il y a des petites choses qu'on peut corriger et qui peuvent changer le cours du match », ajoute Jarred Vanderbilt. « On peut contrôler ça et on doit se concentrer là-dessus. »
Comme LeBron James, touché par une sciatique, ne reviendra pas avant mi-novembre, JJ Redick l'encourage à participer aux discussions du groupe, qu'il espère nombreuses.
« J'ai dit aux joueurs que les questions qu'il posait, les avis qu'il donnait, les échanges que l'on peut avoir avec lui, c'est très sain », l'ancien joueur du Magic et des Clippers. « J'aimerais qu'il y ait un dialogue, des échanges et des questions à chaque fois qu'on regarde des vidéos. Si on a une question, il faut la poser, si on a un point de vue, il faut le donner. C'était bien. »
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|40
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05 ☆
|CLE
|80
|42
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.3
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06 ☆
|CLE
|79
|43
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07 ☆
|CLE
|78
|41
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08 ☆
|CLE
|75
|40
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09 ★
|CLE
|81
|38
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10 ★
|CLE
|76
|39
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11 ☆
|MIA
|79
|39
|51.1
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12 ★
|MIA
|62
|38
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13 ★
|MIA
|76
|38
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.2
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14 ☆
|MIA
|77
|38
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15 ☆
|CLE
|69
|36
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16 ☆
|CLE
|76
|36
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17 ☆
|CLE
|74
|38
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18 ☆
|CLE
|82
|37
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19 ☆
|LAL
|55
|35
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20 ☆
|LAL
|67
|35
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21 ☆
|LAL
|45
|33
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22 ☆
|LAL
|56
|37
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23 ☆
|LAL
|55
|36
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24 ☆
|LAL
|71
|35
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25 ☆
|LAL
|70
|35
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.