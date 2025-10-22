Le collectif des Warriors plus fort que les 43 points de Luka Doncic…

Pour ce premier match de la saison pour les deux équipes, les stars des Lakers et des Warriors sont au rendez-vous. 12 points de Jimmy Butler, dont 7/7 aux lancers francs, et 10 points de Luka Doncic donnent le ton. Les ballons perdus et la maladresse des Lakers permettent cependant à Golden State de prendre le contrôle des opérations (28-22).

Alors qu'Austin Reaves (26 points, 9 passes) prend le relais de Luka Doncic, l'activité défensive des Warriors continue de frustrer Los Angeles. Stephen Curry, jusqu'ici discret, profite d'une faute flagrante de Marcus Smart pour entrer dans son match. D'un tir à 3-points, il met Golden State à +10 (45-35).

Les hommes de JJ Redick se relancent toutefois. Luka Doncic mène un 16-5, terminé par trois tirs primés, dont deux pour Rui Hachimura (9 points), pour reprendre l'avantage. Il faut la malice de Jimmy Butler pour permettre aux Warriors de virer en tête à la pause (55-54).

Jonathan Kuminga en facteur X

Comme à leur grande époque, les Warriors entament le troisième quart temps en trombe. Derrière une défense toujours aussi intransigeante et 11 points de Jonathan Kuminga (17 points, 9 rebonds, 6 passes), Golden State passe un 23-7 à leurs adversaires pour prendre 17 points d'avance (78-61) ! Malgré un Luka Doncic qui compte quasiment la moitié des points de son équipe, les Lakers sont dans le dur. Un 3-points de Jake LaRavia, suivi d'un panier après un rebond offensif, leur permettent toutefois de rester en embuscade (90-79).

Malgré ses cinq fautes, Austin Reaves tente de réveiller les siens mais Buddy Hield (17 points, 5/10 à 3-points) prend feu. Il multiplie les tirs primés et Golden State reprend 16 points d'avance (100-84). Les Lakers ne s'avouent toutefois pas vaincus. Golden State enchaîne trois possessions vides et le duo Doncic – Reaves en profite pour lancer un 9-0 qui relance le suspense (105-99).

La bande de Steve Kerr termine cependant le boulot. Un 3-points de Draymond Green, des lancers de Jimmy Butler, et un 3-points à dix mètres de Stephen Curry confirment la victoire de Golden State sur le parquet des Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif de Golden State à plein régime. 29 passes décisives, 48% de réussite aux tirs, et 42% à trois points. Le mouvement et l'altruisme des Warriors ont pris de vitesse la défense des Lakers. Avec en plus un Jimmy Butler agressif et à 16/16 aux lancers francs, un Buddy Hield adroit en sortie de banc et un Will Richard intéressant pour son premier match NBA, Steve Kerr peut être satisfait de cette première sortie.

– Luka Doncic aussi brillant qu'esseulé. 43 points à 65% de réussite aux tirs, 12 rebonds, 8 passes. En l'absence de LeBron James, le Slovène était inarrêtable cette nuit… mais ça n'a pas suffi. À l'inverse de Luka Doncic, les autres Lakers sont passés au travers. DeAndre Ayton a été transparent, le banc peu convaincant, Rui Hachimura trop discret. Seul Austin Reaves a réglé la mire mais trop tard, en fin de match, pour aider les Lakers à l'emporter. JJ Redick et son staff ont du pain sur la planche.

– Jonathan Kuminga se montre. S'il n'a pas été en mesure de ralentir Luka Doncic, Jonathan Kuminga a rendu une copie offensive propre. Il a terminé la rencontre avec 17 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, le tout en étant à plus de 50% de réussite aux tirs, et à 4/6 à trois points. Après un été mouvementé, il a répondu de la meilleure des façons. Inséré dans le cinq de départ par Steve Kerr, l'ailier a été juste dans le jeu au lieu d'être à contre-courant comme souvent lors des saisons précédentes.