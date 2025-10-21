Jimmy Butler : « On ne peut pas me traiter de loser »



Il y a un an, Jimmy Butler avait été surpris d'apprendre que les dirigeants du Heat ne souhaitaient pas le prolonger. Lui qui s'imaginait comme le patron de l'équipe et le garant de cette « Heat Culture », découvrait la dureté en affaires de Pat Riley. La suite ? Un mélodrame de plusieurs mois, avec des suspensions, pour finalement un transfert aux Warriors lors de la « trade deadline ».

« Tout ce bruit, tout ce chaos ont payé de façon énorme » constate aujourd'hui Jimmy Butler, prolongé cet été pour plus de 120 millions de dollars. « J’ai de la chance de faire partie de cette organisation phénoménale… Partout, ça commence bien, puis quelqu’un doit devenir le méchant, et ça finit par être moi… On a l'impression que tout à coup je fais quelque chose d’insupportable… Mais ça va. J’ai la chance de jouer dans cette ligue incroyable, avec des coéquipiers formidables. »

Une hiérarchie bien définie

Au passage, il envoie un petit tacle à son ancienne équipe : « Ici, ils n’ont qu’un seul objectif : continuer de suspendre d’autres bannières là-haut. Il n'y a pas d’agendas cachés. » À l'écouter, Jimmy Butler a retrouvé la situation de Chicago où il était un lieutenant, et ça lui convient parfaitement.

« Tout le monde connaît son rôle » poursuit-il. « On sait que Steph est le patron, et ça nous va. Selon les soirs, je peux être la deuxième option. (Jonathan Kuminga) peut être la deuxième. (Draymond Green) peut être la deuxième. Mais on sait qui est le numéro un, et notre job est de l’aider. »

À 36 ans, le voilà titulaire d'une belle prolongation de contrat : 121 millions de dollars sur deux ans. C'est plus que ce que pouvait lui proposer le Heat il y a un an. Si tout va bien, Jimmy Butler va pouvoir boucler sa carrière dans la sérénité, dans un effectif où la hiérarchie est limpide. Le tout avec ses enfants à ses côtés, eux qui étaient restés en Floride au printemps dernier.

L'ego et les couleurs…

« Je n’ai pas d’ego. Je ne suis pas l’option n°1, et ça me va très bien — je connais mon rôle, répète-t-il. Je sais qui je suis comme personne. Je sais qui je suis comme basketteur, comme homme d’affaires. Je connais mon rôle. Qu’est-ce que vous avez besoin que je fasse ? Dray, Steph, Steve — dites-moi ce dont vous avez besoin. C’est ça, être un vétéran. C’est ça, gagner. Mais surtout, c’est savoir que l’ego ne mène nulle part. L’ego est l’ennemi. »

Objectif : remporter ce titre qui manque à son palmarès, après deux finales NBA perdues en 2020 et 2023. « Je n’en ai jamais gagné, mais on ne peut pas me traiter de loser. J’ai gagné partout où je suis passé. Je me moque du nombre de points ou de tirs. Dites-moi juste ce que vous avez besoin que je fasse pour qu’on gagne » conclut-il.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.