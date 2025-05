« Parfois, ça vaut le coup. C’est tout ce que je peux dire ». Très démonstratif envers Jimmy Butler qu’il a serré dans ses bras après la victoire dans le Game 7 à Houston, Joe Lacob est resté mesuré dans ses mots au sujet de la venue de l’ancien « go-to-guy » du Heat il y a exactement trois mois. Il aurait pourtant pu en dire bien plus, notamment sur la façon avec laquelle son GM, Mike Dunleavy Jr, a insisté pour que le deal se fasse.

Trois mois plus tard, le propriétaire ne peut que donner raison à son dirigeant, tant l’opération a été un succès. L’arrivée de « Jimmy Buckets » a remis Golden State dans une dynamique de victoire pour finir la saison régulière.

Il a certes fallu digérer la défaite face aux Clippers lors du dernier match de la saison régulière, qui a empêché les Warriors de se qualifier directement pour le Top 6. Mais avec un compétiteur de la trempe de Jimmy Butler aux côtés de Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr, la franchise a su faire le nécessaire pour atteindre les demi-finales de conférence après avoir disposé des Rockets en sept manches, sans l’avantage du terrain.

Une prise de risque récompensée

Avec le recul, Joe Lacob ne regrette donc pas d’avoir accordé une extension de 110.96 millions de dollars sur deux ans à sa recrue, au regard de la dynamique qu’il a contribué à insuffler sur cette deuxième partie de saison.

« Oui, il y avait des inquiétudes », a-t-il concédé. « Mais on fait notre analyse, on fait nos choix. Oui, il y avait un peu de risque à le faire, mais il faut savoir prendre des risques dans la vie. Et il a mérité chaque centime. C’est tout ce que je peux dire. Il est fantastique ».

Le propriétaire se met même à rêver d’un nouveau titre en affichant les nouvelles ambitions de son équipe. « C’est bien, mais il nous reste 12 victoires à aller chercher », a-t-il ainsi lancé. Steve Kerr y est lui aussi allé de son hommage, reconnaissant en Jimmy Butler, auteur de 20 points, 8 rebonds et 7 passes décisives dimanche soir, les mêmes qualités de leader qu’un Stephen Curry ou un Draymond Green.

« C’est le dénominateur commun de ces gars, la force que leur esprit de compétition dégage, leur amour pour le jeu, la compétition, la victoire, le « process » et leur façon de se mettre en danger, année après année. Leur esprit de compétition, leur énergie, leur amour pour ce jeu, c’est magnifique à voir », a confié le coach.

Le Game 7 à Houston ? Un « plaisir »

La réponse de Jimmy Butler au sujet de cette folle série a d’ailleurs parfaitement illustré la déclaration de Steve Kerr. Pour lui, ce dernier match face aux Rockets n’a pas été un combat, mais un plaisir !

« C’est un plaisir de pouvoir se battre dans un Game 7 à l’extérieur avec ces deux Hall of Famers », a-t-il déclaré avant de revenir sur le meeting d’avant match qui a permis à tout le monde de se remotiver après la désillusion du Game 6. » Mon message aux gars, ça a été de dire que je n’avais pas été qui je suis dans ma façon de donner de la confiance aux autres. C’est ce qui fait partie de mon leadership, des choses que j’ai apprises et acquises durant toutes ces années à jouer au haut niveau. Et je ne l’ai pas fait sur ces six premiers matchs. Je voulais m’assurer qu’ils sachent que tout allait bien se passer, qu’on était là où on voulait être, et qu’en ce qui me concerne, je suis redevenu celui que je voulais être ».

Lui aussi se reconnaît du même cuir que le duo Curry-Green, dans sa façon de gérer les événements en tant que meneur d’hommes : « C’est ce que les leaders font. Ils vont toujours essayer de porter le fardeau de l’équipe ». Jimmy Butler mesure également le chemin parcouru depuis son arrivée à Golden State.

Chaque étape apporte son lot d’enseignements. Après la lutte acharnée en saison régulière pour rester en vie, l’épisode du play-in, et cette série remportée en sept manches, l’ancien joueur du Heat en a déjà tiré pas mal, pour arriver à cette conclusion, qui n’est pas loin de la ligne de son propriétaire avant de se concentrer sur la demi-finale face à Minnesota : et si ces Warriors allaient au bout ?

« Je vais retenir à quel point on est résilients, en tant que groupe. La façon dont tout le monde était concentré quand je suis arrivé, ça m’a fait me sentir bienvenu. Et nous avons décollé … Nous n’avons jamais faibli. La confiance n’a jamais disparu. C’est un très bon groupe de basketteurs et aussi un très bon groupe de personnes. C’est aussi ce que je vais retenir en vue du prochain tour, c’est que nous avons des gars pour le faire. Nous jouons à un niveau extrêmement élevé et, chaque soir, nous pouvons battre n’importe qui ».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.