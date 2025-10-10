Pour la première fois de sa carrière, LeBron James est forfait pour la reprise

C'est le premier coup dur de la saison des Lakers et cela concerne LeBron James. En effet, ESPN révèle que le « King » ne va pas pouvoir être en tenue pour la reprise, à cause d'une sciatique. Une douleur qui provient des lombaires et se répand ensuite le long de la jambe.

Annoncé absent « au moins trois à quatre semaines », le quadruple MVP ne devrait donc revenir qu'au mois de novembre, alors qu'il avait déjà été écarté de la présaison de Los Angeles, en raison de cette irritation nerveuse au niveau du fessier, l'un des symptômes de la sciatique.

Quelques jours plus tôt, ESPN indiquait pourtant qu'il en faisait un peu plus sur le terrain à l'entraînement, et qu'il accélérait même la cadence, dans le but d'être disponible d'ici deux semaines. Mais ce ne sera pas le cas.

C'est d'ailleurs la première fois que LeBron James va rater le premier match d'une saison et il aura fallu attendre sa 23e, celle du record, pour que cela se produise. On imagine que, pendant sa convalescence, Luka Doncic va devoir redoubler d'efforts pour que les Lakers n'accusent pas trop de retard au classement.

Gêné par des problèmes au pied, à la cheville et au genou la saison dernière, l'ailier de bientôt 41 ans ne comptait pas prendre de risque avec son corps en 2025/26, puisque son objectif reste d'être à 100% au printemps, pour les playoffs.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.