Absent en présaison, LeBron James espère être prêt pour la reprise

Après avoir pris plaisir à jouer avec les émotions de ses fans et de la planète basket, au travers de sa « Second Decision », LeBron James est de plus en plus incertain pour la présaison des Lakers. ESPN annonce même qu'il va « probablement » être absent pour toute la durée de celle-ci, à cause de son irritation nerveuse au niveau du fessier.
Néanmoins, le « King » vise bien un retour à la compétition pour le premier match de saison régulière de Los Angeles, prévu le 21 octobre contre Golden State. ESPN indique qu'il en fait un peu plus sur le terrain à l'entraînement, et qu'il accélère la cadence, dans le but d'être en tenue d'ici deux semaines.
À l'aube de sa 23e saison record, LeBron James ne compte donc pas prendre de risque avec son corps, ayant également demandé au staff des Lakers d'être très précautionneux avec lui, au cours de cet exercice. Histoire d'être à 100% en avril, quand les choses sérieuses commenceront, alors qu'il a dû gérer des problèmes au pied, à la cheville et au genou en 2024/25.
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|40
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05 ☆
|CLE
|80
|42
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.3
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06 ☆
|CLE
|79
|43
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07 ☆
|CLE
|78
|41
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08 ☆
|CLE
|75
|40
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09 ★
|CLE
|81
|38
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10 ★
|CLE
|76
|39
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11 ☆
|MIA
|79
|39
|51.1
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12 ★
|MIA
|62
|38
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13 ★
|MIA
|76
|38
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.2
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14 ☆
|MIA
|77
|38
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15 ☆
|CLE
|69
|36
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16 ☆
|CLE
|76
|36
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17 ☆
|CLE
|74
|38
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18 ☆
|CLE
|82
|37
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19 ☆
|LAL
|55
|35
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20 ☆
|LAL
|67
|35
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21 ☆
|LAL
|45
|33
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22 ☆
|LAL
|56
|37
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23 ☆
|LAL
|55
|36
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24 ☆
|LAL
|71
|35
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25 ☆
|LAL
|70
|35
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.