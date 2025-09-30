Comment LeBron James aborde-t-il sa 23e saison en NBA ?

Dans quelques jours, LeBron James va battre un nouveau record NBA. Le joueur des Lakers va en effet commencé sa 23e saison dans la ligue, ce que personne n'a fait avant lui, Vince Carter s'étant arrêté à 22. Et comme tout va très vite, on pense déjà à une possible 24e saison. Pourquoi ? Parce que le quadruple MVP sera en fin de contrat en 2026.

C'est même la première fois, depuis qu'il est arrivé en Californie, que le quadruple champion NBA aborde une saison dans ces conditions. Cela change-t-il sa vision des choses ?

« Ça n'aura aucun impact », prévient LeBron James. « Je suis impatient. On a des recrues, une année de plus avec le staff, une année avec Luka Doncic… Je ne m'inquiète pas de mes contrats à ce stade de ma carrière. Ça ne me dérange pas. Je suis déjà content d'avoir encore un contrat, de continuer de pratiquer ce sport que j'aime et d'en profiter. »

Il veut monter en puissance physiquement

Et les Lakers ? Après une saison régulière intéressante, terminée à la troisième place de la conférence Ouest, ils ont déçu en playoffs, éliminés dès le premier tour face aux Wolves. Il faudra faire mieux et Luka Doncic a clairement annoncé viser le titre.

« On est minutieux chaque jour et on doit l'être », tempère LBJ. « La conférence Ouest est un véritable défi. La ligue est difficile et on doit être minutieux sur tout, en attaque et en défense. On doit être responsable les uns envers les autres et jouer un basket de champion au quotidien. Est-ce que ça se traduit toujours avec des victoires ? Non. On peut perdre des matches même quand on joue bien et gagner même en jouant mal. Néanmoins, on doit faire attention aux détails. Et on va le faire. »

L'ailier de Los Angeles avait terminé la saison dernière avec une grosse entorse au genou gauche et, à bientôt 41 ans, sa santé devient un sujet capital.

« C'est toujours le défi : comment être à presque 100% physiquement ? J'ai été touché à un ligament et mon pied m'a causé des petits problèmes de temps en temps ces dernières années », rappelle LeBron James. « Je suis en train de monter en puissance. Je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais je ne veux pas l'être dès septembre. J'ai encore du temps devant moi et j'ai hâte d'entamer ce processus. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.