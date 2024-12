LeBron James a 40 ans : 40 records pour illustrer sa légende

Homme de tous les records, LeBron James (40 ans, ce 30 décembre) possède un palmarès long comme le bras et surtout une liste d’accomplissements individuels hors normes, forgée dès son arrivée dans la ligue.

À l’occasion de son 40e anniversaire, on vous propose donc de retrouver 40 records NBA qui appartiennent au « King » et qui risquent de le rester pendant très, très longtemps au vu de son incroyable longévité…

Saison régulière (17)

57 578 — Soit son total record de minutes, devant Kareem Abdul-Jabbar (57 446).

41 131 — Soit son total record de points, devant Kareem Abdul-Jabbar (38 387).

10K / 10K / 10K — LeBron James, ou le seul joueur à totaliser au moins 10 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes en carrière. Prouesse statistique également connue sous le nom de « triple-quintuple ».

1K / 5K / 10K / 15K / 20K / 25K / 30K / 35K / 40K — LeBron James, ou le plus jeune joueur à atteindre la barre des 1 000 points (19 ans – 41 jours), 5 000 points (21 ans – 22 jours), 10 000 points (23 ans – 59 jours), 15 000 points (25 ans – 79 jours), 20 000 points (28 ans – 17 jours), 25 000 points (30 ans – 307 jours), 30 000 points (33 ans – 24 jours), 35 000 points (36 ans – 50 jours) et enfin 40 000 points (39 ans – 63 jours) en carrière.

1 512 — Soit son total record de matchs à 10+ points, devant Karl Malone (1 509).

1 250 — Soit son total record de matchs consécutifs à 10+ points, devant Michael Jordan (866). Sa série est en cours depuis janvier… 2007.

1 254 — Soit son total record de matchs à 20+ points, devant Karl Malone (1 134).

67 — Soit son total record de trophées de Joueur de le semaine, devant Kobe Bryant (33).

40 — Soit son total record de trophées de Joueur du mois, devant Kobe Bryant (17).

37 ans et 101 jours — LeBron James, ou le joueur le plus âgé à réussir une saison à 30+ points de moyenne. C’était en 2021/22.

21 ans et 138 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à être nommé dans la « All-NBA First Team ». C’était en 2006.

21 ans et 110 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à réussir une saison à 30+ points de moyenne. C’était en 2005/06.

21 — Soit son total record de saisons à 20+ points de moyenne, devant Kareem Abdul-Jabbar (17) et Karl Malone (17).

20 — Soit son total record d’apparitions dans une « All-NBA Team », devant Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Tim Duncan (15 chacun).

19 ans et 112 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à être nommé Rookie de l’année. C’était en 2004.

19 ans et 88 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à inscrire 40+ points dans un match. C’était en mars 2004.

18 ans et 334 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à inscrire 30+ points dans un match. C’était en novembre 2003.

Playoffs (15)

11 858 — Soit son total record de minutes, devant Tim Duncan (9 370).

8 162 — Soit son total record de points, devant Michael Jordan (5 987).

2 928 — Soit son total record de paniers, devant Kareem Abdul-Jabbar (2 356).

1 836 — Soit son total record de lancers-francs, devant Michael Jordan (1 463).

483 — Soit son total record d’interceptions, devant Scottie Pippen (395).

287 — Soit son total record de matchs, devant Derek Fisher (259).

257 — Soit son total record de matchs à 20+ points, devant Michael Jordan (173).

183 — Soit son total record de victoires, devant Derek Fisher (161).

122 — Soit son total record de matchs à 30+ points, devant Michael Jordan (109).

25 — Soit son nombre record de points consécutifs marqués dans un match. C’était en mai 2007 face à Detroit.

21 ans et 113 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à réussir un triple-double. C’était en avril 2006.

5 — LeBron James, ou le seul joueur à faire partie du Top 10 (au total) des cinq principales catégories statistiques : points, rebonds, passes, interceptions et contres.

3 — Soit le total record d’équipes différentes (Cavaliers, Heat, Lakers) avec lesquelles LeBron James a remporté un trophée de MVP des Finals.

1 — Soit son total record de triple-doubles dans un Game 7 des Finals. C’était en 2016 (seuls Jerry West en 1969 et James Worthy en 1988 ont également réussi une telle prouesse).

1 — Soit son total record de séries de Finals en triple-double de moyenne. C’était en 2017 : 33.6 points, 12.0 rebonds et 10.0 passes par match.

All-Star Game (4)

434 — Soit son total record de points au All-Star Game, devant Kobe Bryant (290).

21 ans et 51 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à remporter le titre de MVP du All-Star Game. C’était en 2006.

20 — Soit son total record de sélections au All-Star Game, devant Kareem Abdul-Jabbar (19).

1 — Soit son total record de triple-double au All-Star Game. C’était en 2011 (seuls Michael Jordan en 1997, Dwyane Wade en 2012 et Kevin Durant en 2017 ont également réussi une telle prouesse).

Autres (4)

49 293 — Soit son total record de points en saison régulière ET en playoffs, devant Kareem Abdul-Jabbar (44 149).

30 — Soit le total record d’équipes contre lesquelles LeBron James a enregistré un triple-double (seuls Russell Westbrook et Nikola Jokic peuvent en dire autant).

18 ans et 182 jours — LeBron James, ou le plus jeune joueur à être appelé en premier choix d’une Draft. C’était en juin 2003.

2 — Soit son total record de triple-double aux Jeux olympiques. C’était en 2012 puis en 2024.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 28 35 49.6 35.7 76.7 1.0 6.9 7.9 9.0 1.3 0.8 3.9 0.6 23.5 Total 1520 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.