« The Second Decision » : que va annoncer LeBron James à 18h00 ?

« La décision de toutes les décisions. 7 octobre, midi. #TheSecondDecision. » C'est par ce texte et une vidéo de 10 secondes publiée sur ses réseaux sociaux où on le voit rejoindre le journaliste Jim Gray sur un plateau que LeBron James fait trembler la planète basket depuis lundi soir.

Dans un style similaire à « The Decision », émission controversée de l'été 2010 pour annoncer son départ de Cleveland pour Miami, le King s'apprête à faire une nouvelle grande annonce ! Que va-t-il bien pouvoir dévoiler de si important cette fois ? Est-ce un coup de communication ou une réelle nouvelle qui viendra agrémenter sa légende alors qu'il s'apprête à devenir le seul joueur de l'histoire à disputer une 23e saison en NBA ?

Une dernière danse ?

La piste la plus plausible pencherait pour l'annonce de son départ à la retraite à l'issue de la saison 2025/26. Ce serait une façon de s'offrir une « Last Dance » à la Kobe Bryant, et de profiter à fond de chaque instant de cette tournée d'adieu. L'idée a déjà fait son chemin auprès des fans qui se sont rués sur la billetterie pour assister au dernier match de saison régulière des Lakers (face au Jazz, comme Kobe Bryant), faisant exploser le prix des billets encore disponibles à la vente, dont le moins cher est passé en quelques heures de 80 à plus de 500 dollars.

Le timing a en revanche de quoi interroger alors qu'il y a quelques jours, la superstar des Lakers, assurait ne pas penser à la retraite mais se concentrer à fond sur la saison à venir. « Je suis ravi d'avoir l'occasion de pratique le sport que j'aime pendant une saison supplémentaire. Quelle que soit la tournure que prendra cette année, je m'investirai à fond, car je ne sais pas quand tout ça prendra fin. Je sais juste que je suis plus près de la fin que du début », avait-il déclaré, précisant : « La retraite arrive, mais elle n'est pas encore là. »

Quelques jours plus tard, LBJ a-t-il pris une décision définitive sur la fin de sa carrière ? On espère que le King ne réalisera pas un dernier « crossover » pour prendre tout le monde à contrepied.

Entre une annonce de grande envergure qui concernerait son après-carrière et sa reconversion, possiblement comme dirigeant ou propriétaire d'une franchise, un simple coup de communication ou marketing… ou même un départ anticipé à la “Lecornu”, tous les paris sont ouverts ! Réponse à partir de 18h00 heure française.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.